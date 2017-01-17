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Отделение УДГМ перемещается на набережную

Ключевые слова паспорт | управление по делам гражданства и миграции

Впредь, чтобы  воспользоваться услугами Управления по делам  гражданства и миграции, нужно будет отправиться в здание бывшего магазина "Мая".
Фото: Эгон Зивертс

Лиепайское отделение Управления по делам гражданства и миграции на этой неделе будет праздновать новоселье – с 23 января оно будет находиться на ул.Веца остмала, 24.

Заведующая отделением УДГМ Вия Вилмане пояснила, что истек срок договора на аренду нынешних помещений на ул.Грауду, 45, и с новым хозяином здания не удалось договориться об условиях нового договора.

Поэтому УДГМ было вынуждено искать новые помещения. Приемлемым местом было признано здание на ул.Веца остмала. В нем помещения сдает в аренду ООО "Балтияс проектс", – выяснила корреспондент "Курземес вардс". Доли упомянутого предприятия, а также здание на ул.Веца остмала принадлежат российскому предпринимателю Александру Слычкову.

В связи с переселением в лиепайском отделении УДГМ прием посетителей на ул.Грауду, 45 будет прерван 19 и 20 января. Выдача подготовленных документов будет производиться лишь в исключительных случаях.

Уже писалось, что здание на ул.Грауду, 45 ООО "Хипония", которое ведает перенятыми у бывшего "Литвияс хипотеку и земес банка" проблемными активами, продало недавно созданному ООО "Грауду 45" (прежний владелец ООО "КРШ"). Вскоре после этого у ООО "Грауду 45" сменились владелец, должностные лица и юридический адрес. Фирма была зарегистрирована по адресу ул.Зивью, 3, а ее членом правления в сентябре был назначен Дагнис Циукорс.

С сентября владелицей ООО "Грауду,45" является АО "Alps Investments" (прежнее название "Dotcom Enterprises").

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