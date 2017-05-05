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Отказываются от тепла  (1)

Ключевые слова отопление

Почувствовав солнечное тепло, многие жители решили, что тепло от радиаторов в доме или квартире больше не нужно и обратились к поставщикам тепла с просьбой прекратить отопительный сезон.

Специалист по общественным отношениям ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" (ЛНА) Иева Пука поведала, что о желании отключить отопление жители информировали еще в конце апреля. "Однако отопительный сезон еще нельзя считать завершившимся, поскольку отопление отключено лишь в половине домов", – сказала она корреспонденту "Курземес вардс" 3 мая. В ведении ЛНА находятся 228 домов с центральным отоплением.

В свою очередь, руководитель проектов ООО "Наму сервисс АПСЕ" Даце Адолфа поведала, что жильцы большей части находящихся в ведении предприятия домов (в целом таких 120) с прекращением отопления все-таки не спешат.

Наиболее активным отключение подачи тепла было во вторник – если с утра отопительный сезон завершили лишь 28 (3 процента) из 943 клиентов ООО "Лиепаяс энергия", то под вечер их число достигло уже 269 (28,5 процента), – рассказала специалист по общественным отношениям ООО "Лиепаяс энергия" Агия Терауда.

С продолжением теплой погоды, количество объектов, в которых подача тепла отключена, обязательно возрастет. 

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