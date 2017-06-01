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Отмечают юбилей инвазивной кардиологии

Ключевые слова больница | медицина

"Для нас это большой день – 10-летний юбилей, – сказал заведующий лабораторией катетеризации сердечных сосудов Лиепайской региональной больницы Альфред Либиньш на торжественном заседании "Инвазивной кардиологии в Курземе – 10 лет". – Уже немного больше 10 лет, но так как Лиепая красивее всего весной, то мы решили это событие отметить в конце мая".

На торжественном заседании собралось много поздравляющих, чтобы радоваться вместе с хозяевами развитию инвазивной кардиологии в Лиепайской региональной больнице. "Возможно потому, что мы сейчас находимся в такой напряженной ситуации в здравоохранении, день, когда мы можем отмечать хорошие дела, представляет большую важность", – к присутствующим обратилась министр здравоохранения Анда Чакша. Она указала на распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии и статистические данные, которые следовало бы улучшить. "Нужно работать, чтобы мы в Евросоюзе не находились в хвосте и уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний", – сказала А.Чакша, пояснив, что очень многое в этом направлении уже сделано.

Заведующий Латвийским центром кардиологии профессор Андрей Эрглис ключом к успехам в развитии инвазивной кардиологии считает сотрудничество: "Это величайшее дело, почему все произошло так, как произошло, и мы можем сегодня приехать сюда". Он также выразил восхищение лиепайскими врачами и их дерзновением. "Лиепая была готова учиться, даже не видя результата", – похвалил А.Эрглис.

У присутствовавших была возможность наблюдать несколько презентаций, посвященных истории, значению и будущему инвазивной кардиологии. Доктор А.Либиньш слушателей ознакомил с деятельностью инвазивной кардиологии в Курземе, в свою очередь, главврач отделения кардиологии и внутренних болезней Лиепайской региональной больницы Ивета Шиме в подготовленном видеоматериале рассказала о логистике лечения острого коронарного синдрома в Лиепайской региональной больнице. А презентацию об инновациях в лаборатории катетеризации сердечных сосудов и ее перспективах предложил инвазивный кардиолог Лиепайской региональной больницы Валтер Стирна.

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