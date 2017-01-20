Отмежевываются от требования отставки

Ключевые слова учителя | педагоги | министр образования

Редакция "Курземес вардс" получила письмо под подписью начальника Лиепайского городского управления образования Кристине Ниедре-Латхере и руководителя Лиепайской городской профсоюзной организации ЛПРОН Симоны Петровицы. В нем говорится: "Лиепайское городское управление образования и Лиепайская городская профсоюзная организация ЛПРОН категорически отмежевываются от прозвучавшей в публичном пространстве информации, являющейся анонимной инициативой лиепайских педагогов с призывом к педагогам о сборе подписей и требовании отставки министра образования и науки Карлиса Шадурского. Право на высказывание своего мнения является одним из краеугольных камней демократии, но с точки зрения Лиепайского городского управления образования эти права можно было бы более плодотворно реализовать в открытых и конструктивных дискуссиях, а не в формате анонимного сообщения".

В основе этого сообщения лежит анонимное электронное письмо, полученное работниками и организациям образования. В нем педагогов побуждают к более активной критике системы образования и работы министра образования и науки, в нем высказана также идея о сборе подписей за отставку министра образования и науки Карлиса Шадурского. Авторами письма указаны "Представители лиепайской отрасли образования", без указания контактов и конкретных авторов письма.