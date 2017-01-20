Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 20. января

+4°C
Ветер: R 5.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Alģis, Aļģirds, Orests, Oļģerts

Отмежевываются от требования отставки

Ключевые слова учителя | педагоги | министр образования

Редакция "Курземес вардс" получила письмо под подписью начальника Лиепайского городского управления образования Кристине Ниедре-Латхере и руководителя Лиепайской городской профсоюзной организации ЛПРОН Симоны Петровицы. В нем говорится: "Лиепайское городское управление образования и Лиепайская городская профсоюзная организация ЛПРОН категорически отмежевываются от прозвучавшей в публичном пространстве информации, являющейся анонимной инициативой лиепайских педагогов с призывом к педагогам о сборе подписей и требовании отставки министра образования и науки Карлиса Шадурского. Право на высказывание своего мнения является одним из краеугольных камней демократии, но с точки зрения Лиепайского городского управления образования эти права можно было бы более плодотворно реализовать в открытых и конструктивных дискуссиях, а не в формате анонимного сообщения". 

В основе этого сообщения лежит анонимное электронное письмо, полученное работниками и организациям образования. В нем педагогов побуждают к более активной критике системы образования и работы министра образования и науки, в нем высказана также идея о сборе подписей за отставку министра образования и науки Карлиса Шадурского. Авторами письма указаны "Представители лиепайской отрасли образования", без указания контактов и конкретных авторов письма. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!