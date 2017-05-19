Патриотизм подтвердят флагом на высоком флагштоке

Ключевые слова заседание думы

В честь столетия Латвии Лиепайская дума хочет возвести 35-метровый флагшток на площади Я.Чаксте, со стороны ул.Рожу. В свою очередь, на этот флагшток намечается поднять грандиозный флаг, на который потребуется 50 квадратных метров ткани.

Так вчера решили депутаты на заседании думы, которое, возможно, было последним в этом созыве до выборов самоуправлений, которые состоятся 3 июня. Ни председатель думы Улдис Сескс, ни остальные 13 думцев, прибывших на заседание, правда, эту возможность не отметили (15-й член – Лайла Атике на заседание не явилась).

Задумка архитектора называется "Наблюдатель времени", и он хочет, чтобы новый объект на площади образовал бы нечто более важное, чем просто флагшток. Что такое время? Такой вопрос задал себе архитектор, который слово "время" связывает и с метеорологическими условиями, и с хронологическим течением времени, и с политикой. Поскольку вокруг площади расположены три учебных заведения, то задумка архитектора такова, чтобы на этой площади было бы интересно пребывать "сызмальства". Как интересу молодых людей пребывать здесь может способствовать огромный флаг на высоком флагштоке? Хронологическое течение времени он задумал отметить солнечными часами, для которых будет использована тень флагштока. Ночью флагшток будет высвечиваться прожекторами, лучи которых будут изображать цвета флага от земли вертикально. В свою очередь, за метеорологическим временем вместе с развеванием флага, А.Кокинс задумал позволить посетителям наблюдать, разместив у подножия флагштока скамейку, которая позволяет прилечь, чтобы взглянуть в небо и посмотреть на флаг. Депутат от оппозиции Янис Вилнитис, правда, выразил сомнения, не будет ли это охаиванием флага, но архитектор развеял эти сомнения, сказав, что просто хочет помочь лучше разглядеть флаг. Я.Вилнитис считает, что отмечая столетие Латвии, лучше вкладывать в людей, в свою очередь, А.Кокинс очень категорично подчеркнул, что в обществе не хватает политического воспитания, и вклад в площадь Я.Чаксте будет вкладом в воспитание людей.

Запланированная высота флагштока – 35 метров – это выше окружающей застройки, но все-таки ниже, чем находящаяся неподалеку башня собора св.Иосифа, которая возвышается 45 метров над землей, – сказал А.Кокинс. Флаг можно сшить из полиэстера, тогда он не был бы слишком тяжелым и мог бы развеваться на ветру. Такой флаг обойдется примерно в 350 – 400 евро. Никто, правда, не ответил на вопрос думца Наума Воробейчика, не будут ли проблемы, когда флаг нужно будет заменить, и сколь часто придется это делать.

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