Передадут земельный участок для развития военной базы

Лиепайское самоуправление планирует передать земельный участок площадью 4899 квадратных метров на ул.Авиацияс Министерству обороны с целью развития Лиепайской военной базы Национальных вооруженных сил, – об этом "Курземес вардс" узнала в управлении Лиепайской СЭЗ.
Ул.Авиацияс, отделенная от бульвара Атмодас, 3/5, обозначена на городской карте, а реально улица не проложена. До принятия решения самоуправление поинтересовалось мнением СЭЗ. "Правление СЭЗ решило согласиться на передачу земельного участка Министерству обороны при условии, что дальнейшее использование объекта не будет затруднять и влиять на выполнение функций управления СЭЗ, должны быть исключены риски, которые могли бы затруднить доступ исполнительного аппарата управления к инженерным объектам Лиепайского порта, а также гидросооружениям, а также будет обеспечено их содержание", – указал управляющий СЭЗ Янис Лапиньш.
Решение о передаче земельного участка, вероятнее всего, самоуправление примет на следующем заседании думы.
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