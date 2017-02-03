Перевозчик: "Пассажир важнее багажа"

Ключевые слова автобусный парк | общественный транспорт

Лиепайчанка Елена Столовская была очень удивлена, когда шофер автобуса велел ей купить билет за багаж – пустую тележку, какой обычно пользуются многие пенсионеры, чтобы легче было возить сумки и пакеты.

В этот раз Елена ехала из Риги с пустой тележкой, как это бывало и прежде. Она рассказала, что обычно ставила тележку в автобусе у ног, так что она никому не мешала. Правда, для самой это не очень удобно. Иногда шоферы ставили тележку в багажный отсек, но денег с пенсионерки не брали, а в этот раз ей пришлось платить. 1 евро и 70 центов заплатила за билет багажа, – пассажирка не скрывает своего огорчения, так как поступок шофера считает несправедливым.

Критерии перевозки вещей установлены правилами Кабинета министров "Перевозка багажа и животных" и, цитируя их, свой ответ по телефону начинает начальник отдела пассажирских перевозок акционерного общества "Нордека" Сергей Конопиев. Легко выяснить, что тележка пассажирки, хотя пустая и легкая, немного превышает допустимые правилами размеры 60х40х20 сантиметров, и по букве закона, возможно, шофер поступил правильно. Цена билета за багаж составляет 20 процентов от цены пассажирского билета. В данном случае пассажирский билет стоит 8,55 евро, поэтому цена перевозки тележки составляет 1,70 евро.

Пассажирка ведь могла поставить тележку у ног так, чтобы она никому не мешала, неужели нужно было ее ставить в багажный отсек за дополнительную плату? Выслушав газету "Курземес вардс", С.Конопиев признал, что вопрос о том, ставить ли вещи в багажный отсек, "решает водитель автобуса в прямом диалоге с пассажиром".

"Я сам объясняю водителям автобусов, что в отношениях с пассажирами следует учитывать человеческий фактор. Нужно смотреть, кто находится перед водителем – ребенок или пожилой человек", – пояснил он. Как правильно поступать шоферу?

"Придется подумать. Такие случаи находятся на уровне человеческих отношений. Водителям автобусов фирмы "Нордека" известно, что мы зарабатываем деньги за перевозку не багажа, а людей. И мы должны это делать так, чтобы люди были довольны. Если поступают жалобы, значит, что-то сделано неправильно, – сказал С.Конопиев. – Человеческие отношения для нас являются приоритетом. Это главное. Но есть у нас и такие, кто придерживается буквы закона. Безусловно, в конкретном случае шофер мог проявить чуткость". Иногда у пассажиров вообще нет денег, чтобы заплатить за багаж, так случается с людьми, которым за проезд платить не нужно, например, инвалиды, а также иностранцы, которые не имеют наличных денег.

"Но это не должно служить поводом, чтобы не взять человека в автобус. Приоритет для нас человек, а не багаж", – утверждает С.Конопиев.

В случаях подобных жалоб "Нордека" обычно старается найти компромисс. Представитель фирмы обещает побеседовать с шофером. Разумеется, если все сделано по букве закона, то деньги за билет багажа пассажирке возвращены не будут.