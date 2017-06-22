Пешком до Таллина

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После праздника Лиго начнется обследование маршрута походов вдоль побережья, в котором может участвовать любой интересующийся. Походы помогут создать пешеходный маршрут протяженностью в 1000 километров.

Во время начатого в этом году проекта запланировано создать маршрут походов вдоль Балтийского моря от юго-западной границы Латвии до Таллина. Чтобы это осуществить, будет обследована вся территория маршрута. Об этом информирует координатор проектов Курземского региона планирования Айя Нейланде.

В Курземском регионе маршрут будет проходить через 11 самоуправлений. Для его создания необходимо сотрудничество между специалистами в сфере туризма, предпринимателями и жителями.

Обследованием будет руководить эксперт среды и представитель ведущего партнера проекта – "Лауку целётайс" Юрис Смалинский. Походы начнутся 26 июня в Ниде. В среднем за день планируется преодолевать 22 километра за восемь часов, платы за участие нет. Но нужно учитывать, что идти придется быстро, поэтому каждый должен сам оценить свою физическую подготовку. Также каждый сам должен решать вопросы транспорта и ночевки. Все интересующиеся могут следить за информацией в социальной сети "Фейсбук", поиск ввести по ключевому слову – "estlathiking".

Такие обследования, в которых участвовали бы и люди, интересующиеся хайкингом, помогут понять, каковы их нужды, – говорит А.Нейланде. "Местные жители, возможно, также знают истории и случаи, о которых нельзя прочитать в путеводителях", – добавляет она и отмечает, что это также помогло бы сделать маршруты более интересными. Во время походов также будет выяснено, где нужно разместить указатели и информационные стенды, которые будут установлены в следующем сезоне.

Интерес о походах уже имеется, и участники уже начинают записываться, – подтверждает координатор проектов. Но особой записи не требуется, любой может присоединиться в каждом месте старта. "Главное, чтобы была подходящая закрытая обувь, запас воды и продовольствия", – отмечает А.Нейланде.

Протяженность разработанного в рамках совместного латвийско-эстонского трансграничного проекта маршрута составит более 1000 километров, и он будет включен в Европейскую сеть длинных пешеходных туристических маршрутов Е9. Он будет предназначен для активных туристов, семей с детьми, наблюдателей за природой, энтузиастов истории и военного наследия. "Чтобы предложить целевой аудитории соответствующие услуги, предусмотрено привлечь местных жителей и предпринимателей – поставщиков услуг ночлега и общественного питания, туристических гидов, производителей местных продуктов и других", – рассказывает А.Нейланде. Для предпринимателей побережья будут также организованы обучающие семинары, поездки по обмену опытом в Эстонию, а также разработан справочник предпринимателей. Они сами обязались установить указатели, чтобы с пляжа можно было найти дорогу к местам питания, ночлега или другим местам оказания услуг.

Со временем будет создан также путеводитель "Пешком вдоль побережья Балтийского моря" на нескольких языках