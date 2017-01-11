Ключевые слова собака | приют для животных

Два года назад, когда Пифу было два месяца, его взяла из приюта одна лиепайчанка. Теперь активная собачка вернулась в приют на бульваре 14 Ноября, 31/33.

Хозяйке необходимо длительное лечение в больнице, и у нее нет никого, кто мог бы позаботиться о любимце. Теперь Пиф ждет новых хозяев. Его шубка черно-белого окраса, стройные, довольные длинные ноги. Он привык к жизни в квартире, охотно отправляется на прогулки. Если лает, то громко! Правда, кошек полное любви сердце Пифа не принимает. Двухлетняя собачка будет веселым компаньоном для какой-нибудь активной семьи.