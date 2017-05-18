Пляжный патруль уже на страже

Ключевые слова пляж | море | спасатели

Несмотря на прохладную погоду, начиная с этой недели, пляжный сезон на лиепайском пляже объявлен открытым. С 15 мая по 15 сентября о безопасности и хорошем самочувствии посетителей будет заботиться пляжный патруль – работники спасательной службы.

Когда вчера днем корреспондент "Курземес вардс" заглянула на лиепайский пляж, посетителей было весьма мало. Ни одного энтузиаста солнечных ванн или любителя плавания не было заметно. Табло на спасательной стации свидетельствовало, что температура воды в море – 9 градусов, лишь немного отставая от зафиксированной температуры воздуха – 10,4 градуса.

"Пока что отдыхающих, желающих искупаться, не видно, все еще ждут весны, которой по-настоящему еще даже не было. Но некоторые купаются в море постоянно – также зимой. Это так называемые моржи, для которых сезон никогда не заканчивается", – поведал руководитель спасательной службы пляжа полиции самоуправления города Лиепаи Кристиан Бруверс.

Пока работники спасательной службы ждут более теплой погоды и первых любителей искупаться, нужно спешить завершить последние подготовительные работы, чтобы пляжный сезон протекал успешно – они проверяют и подготавливают технику и оснастку, размещают в воде буи, ограничивающие предусмотренную для купания территорию, и т.д.

Спасательная служба пляжа с 15 мая по 15 сентября будет работать ежедневно с 10 до 22 часов в двух официальных местах для купания лиепайского пляжа. Контролируемые спасательной службой пляжа территории: центральная спасательная станция – центральный пляж (пляж от конца проспекта Курмаяс до конца ул.Юрмалас), спасательная вышка в конце ул.Вайнедес – юго-западный пляж (пляж от ул.Перконес до ул.Вайнедес).

"С приближением школьных каникул и летнего сезона, приходится думать о безопасности детей и личной безопасности. Напоминаем, что важно регулярно обсуждать с детьми вопросы безопасности. Говоря о безопасности на пляже, следует обратить внимание не только детей, но и взрослых на то, что купаться рекомендуется только в знакомых и безопасных местах для купания – не заплывать дальше ограничивающих места для купания буев и, конечно, не купаться тогда, когда над спасательной станцией поднят запрещающий купание знак – красный флаг. Нельзя забывать, что в возрасте до 12 лет на пляже запрещено купаться без присмотра родителей, но и по достижении 12 лет нельзя быть опрометчивыми и следует подумать о своем поведении на воде, а также не оставлять без присмотра свои вещи", – подчеркнул представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш.

За помощью в полицию самоуправления города Лиепаи можно обращаться круглосуточно, позвонив дежурному по тел. 634 20269. О новинках спасательной службы пляжа полиции самоуправления города Лиепаи можно узнать также в "Твиттере": @LiepajaPludmale. "Однако аккаунт "Твиттера" носит всего лишь информативный характер, если у вас есть какая-то важная информация, просьба воспользоваться телефоном: 634 20269!" – указал представитель полиции.