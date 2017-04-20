На этой неделе начались обещанные работы по перестройке, после которых движение через железнодорожный переезд на ул.Райня станет более оживленным.

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Государственное акционерное общество "Латвияс дзелзцельш" в ночь на понедельник запланировало приступить к перестройке перекрытия и замене рельсов на железнодорожном переезде на ул.Райня. Вместе с тем, на будущей неделе в ночное время переезд для движения будет закрыт.

Специалист по общественным отношениям Лиепайской СЭЗ Лига Ратниеце-Кадеге поведала, что во время работ движение через железнодорожный переезд на ул.Райня будет закрыто с полуночи, когда перестанет курсировать общественный транспорт, до 6 часов утра. У оперативного транспорта в это время в случае необходимости будет возможность проехать через территорию порта. Днем переезд будет открыт для движения, однако автоводители должны считаться с тем, что его пересечение потребует более длительного времени. Поэтому, чтобы избежать неудобств, водителям предлагают объехать этот участок по ул.Цукура.

ГАО "Латвияс дзелзцельш" обещает завершить работы как можно раньше – примерно в течение пяти дней, – сказала Л.Ратниеце-Кадеге.

В то же время на этой неделе ООО "Целю, тилту бувниекс" приступило к расширения проезжей части в месте автобусной остановки, которая находится за переездом на стороне Северного предместья. Во время выполнения работ будут ограничения в движении, поэтому коммунальное управление самоуправления предлагает следить за размещенными там дорожными знаками.

Как плохое покрытие железнодорожного переезда, так и автобусная остановка, когда автобус занимает часть полосы, препятствуют более активному потоку движения, – ранее объяснило самоуправление. Поэтому осуществляется комплекс мероприятий, чтобы в дальнейшем поток движения по улицам Райня и О.Калпака у железнодорожного переезда был более оживленным.

Работы по улучшению движения начались в конце прошлого года, когда была произведена замена блока управления светофоров на перекрестке улиц Райня, Капсетас и 1905 года, установлена кнопка для пешеходов, а также размещены детекторы транспорта, позволяющие автоматически регулировать работу светофоров в каждом направлении движения, в зависимости от реального потока транспорта.