Почему на границе проверяли все транспортные средства?

Ключевые слова погранохрана | пограничный контроль

В портал обратился наш читатель, который был удивлен активностью пограничников, с которой он столкнулся в минувшие выходные на границе с Литвой.

“Неужели вечером в субботу, 7 января, на границе Латвии с Литвой на шоссе А11 была организована какая-то акция? Совместно работали литовские и латвийские пограничники, проверяя все транспортные средства”, спрашивает читатель.

“Сам попал на проверку Литовские пограничники проверяли всех в Латвию прибывающих, а латвийские – наоборот. Проверка была серьезной. Искали ли какое лицо или контрабанду?”

Представитель погранохраны Рита Бергмане подтвердила, что в минувшие выходные подобная активность действительно имела место: “Это было плановое распоряжение. Подобные мероприятия проводятся довольно часто.»

Она также успокоила, что никаких преступников не искали. Она также отметила, что время от времени проводятся также рейды, во время которых плечом к плечу работают литовские и латвийские пограничники.

Погранохрана также напоминает, что, хоть на границе и нет проверки документов, но проезжающим не стоит удивляться, если их останавливают пограничники и просят предъявить документ.