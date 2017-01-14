Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Суббота, 14. января

+0°C
Ветер: DA 1.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Raitis, Raits, Roberta, Roberts

Почему на границе проверяли все транспортные средства?

Ключевые слова погранохрана | пограничный контроль

Фото: ЛЕТА

В портал обратился наш читатель, который был удивлен активностью пограничников, с которой он столкнулся в минувшие выходные на границе с Литвой.

“Неужели вечером в субботу, 7 января, на границе Латвии с Литвой на шоссе А11 была организована какая-то акция? Совместно работали литовские и латвийские пограничники, проверяя все транспортные средства”, спрашивает читатель.

“Сам попал на проверку Литовские пограничники проверяли всех в Латвию прибывающих, а латвийские – наоборот. Проверка была серьезной. Искали ли какое лицо или контрабанду?”

Представитель погранохраны Рита Бергмане подтвердила, что в минувшие выходные подобная активность действительно имела место: “Это было плановое распоряжение. Подобные мероприятия проводятся довольно часто.»

Она также успокоила, что никаких преступников не искали. Она также отметила, что время от времени проводятся также рейды, во время которых плечом к плечу работают литовские и латвийские пограничники.

Погранохрана также напоминает, что, хоть на границе и нет проверки документов, но проезжающим не стоит удивляться, если их останавливают пограничники и просят предъявить документ. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!