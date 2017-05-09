Ключевые слова память

Вчера, в День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, представители самоуправления посетили несколько мест памяти жертв, почтив память погибших на войне лиепайчан.

Заместитель председателя Лиепайской думы Гунар Ансиньш возложил цветы на Ливском кладбище, где находится стена памяти с именами более чем 6000 лиепайских евреев, погибших во время войны с 1941 по 1945 годы.

заместитель председателя Лиепайской думы Юрий Хадарович возложил цветы к мемориалу холокоста в шведских дюнах, где было место массового уничтожения жителей и где было убито, как гласит памятная табличка и 3640 евреев, и 2000 советских военнопленных, и 1000 латышских гражданских жителей, в том числе и тех, кто спасал евреев.