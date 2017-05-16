Поддержка староверской церкви

Ключевые слова церковь | религия | поддержка

Завершился оценочный этап конкурса проектов "Сакральное наследие Латвии". Финансовую поддержку благотворительного фонда "Риетуму банка" в этом году получат 7 церквей разных конфессий. Цель конкурса проектов – способствовать сохранению и реставрации памятников сакральной архитектуры и искусства Латвии. В жюри конкурса участвовали представители из благотворительного фонда "Риетуму банка" и Государственной инспекции охраны памятников культуры. Финансирование получил также Лиепайский староверский приход для ремонта отопительной системы. Лиепайская церковь староверского прихода находится на ул.О.Калпака, 87. Церковь построена в 1906 году. Председатель прихода Харитина Красильникова поведала, что в здании печное отопление, печь старая, поэтому трудно обогревать помещения. Зимой в них довольно холодно. Однако приход действует активно. Чтобы вести богослужения, приезжают священники из Риги. Ремонт печи начнется летом, когда снесут старую и вместо нее построят новую. Х.Красильникова сказала, что приход готов участвовать и в других конкурсах проектов, чтобы получить финансирование на содержание храма.

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