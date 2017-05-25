Подсвечиваются персонажи гимна

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Прожекторы уже установлены и в темные часы суток подсвечивают скульптуры лодочника, вороны, телефониста и стола янтарных латышей. Они, по данным Лиепайского регионального бюро туризма, являются одними из наиболее полюбившихся объектов осмотра в городе.

Для подсветки персонажей гимна Лиепаи на проспекте Курмаяс коммунальное управление приобрело пять прожекторов на общую сумму 6632 евро, – сообщает служба общественных отношений самоуправления.

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