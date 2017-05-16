Полиция самоуправления участвует в трансграничном проекте

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Главная цель проекта "Safety first!" – повысить профессиональные навыки спасателей Латвии и Литвы и обеспечить их соответствующим снаряжением, а также информировать жителей и туристов о безопасном отдыхе на пляже, – информирует представитель полиции самоуправления города Лиепаи Каспар Варпиньш.

В проекте принято во внимание то, что морское побережье Латвии и Литвы является популярным местом отдыха не только для местных жителей, но и для туристов из других стран. Статистика свидетельствует, что с каждым годом растет число утонувших людей, превышая число погибших при пожарах. В 2015 году в Латвии и Литве из воды извлечены более 100 утонувших людей, а в 2016 году – 110. Главные причины этого – самоуверенность, купание в нетрезвом состоянии и слишком резкий заход в холодную воду, что приводит к сердечно-сосудистым нарушениям.

Полиция самоуправления города Лиепаи в качестве партнера проекта примет участие в организованных Латвийской ГПСС и Литовской ГПСС учениях спасателей, будут созданы системы видеонаблюдения на публичном пляже для безопасности жителей и гостей Лиепаи как на воде, так и на пляже. Дополнительно будут созданы специальные системы раций для спасательной службы пляжа, которые помогут спасателям более оперативно оказывать помощь посетителям пляжа. Спасательной службе пляжа полиции самоуправления города Лиепаи будет улучшена и усовершенствована также связанная с непосредственными спасательными работами экипировка. Предусмотренное для осуществления проекта финансирование для полиции самоуправления города Лиепаи запланировано в размере 38 837,63 евро.

Партнерами проекта являются: учреждение "Вентспилс дигиталайс центрс" Вентспилсского самоуправления, Латвийская ГПСС, Клайпедская пожарно-спасательная служба, Нерингское самоуправление, полиция самоуправления города Лиепаи, самоуправление Павилостского края.