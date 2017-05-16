Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 16. мая

+7°C
Ветер: Z 4.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Edijs, Edvīns

Полиция самоуправления участвует в трансграничном проекте

Ключевые слова проект | полиция

Главная цель проекта "Safety first!" – повысить профессиональные навыки спасателей Латвии и Литвы и обеспечить их соответствующим снаряжением, а также информировать жителей и туристов о безопасном отдыхе на пляже, – информирует представитель полиции самоуправления города Лиепаи Каспар Варпиньш.

В проекте принято во внимание то, что морское побережье Латвии и Литвы является популярным местом отдыха не только для местных жителей, но и для туристов из других стран. Статистика свидетельствует, что с каждым годом растет число утонувших людей, превышая число погибших при пожарах. В 2015 году в Латвии и Литве из воды извлечены более 100 утонувших людей, а в 2016 году – 110. Главные причины этого – самоуверенность, купание в нетрезвом состоянии и слишком резкий заход в холодную воду, что приводит к сердечно-сосудистым нарушениям.

Полиция самоуправления города Лиепаи в качестве партнера проекта примет участие в организованных Латвийской ГПСС и Литовской ГПСС учениях спасателей, будут созданы системы видеонаблюдения на публичном пляже для безопасности жителей и гостей Лиепаи как на воде, так и на пляже. Дополнительно будут созданы специальные системы раций для спасательной службы пляжа, которые помогут спасателям более оперативно оказывать помощь посетителям пляжа. Спасательной службе пляжа полиции самоуправления города Лиепаи будет улучшена и усовершенствована также связанная с непосредственными спасательными работами экипировка. Предусмотренное для осуществления проекта финансирование для полиции самоуправления города Лиепаи запланировано в размере 38 837,63 евро.

Партнерами проекта являются: учреждение "Вентспилс дигиталайс центрс" Вентспилсского самоуправления, Латвийская ГПСС, Клайпедская пожарно-спасательная служба, Нерингское самоуправление, полиция самоуправления города Лиепаи, самоуправление Павилостского края. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!