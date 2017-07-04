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Полиция убеждена, что пятилетний Ваня жив

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Сотни добровольцев из разных районов Лиепаи, а также ближайших краев, в воскресенье во второй половине дня подключились к розыску пятилетнего Ивана Берладина. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул.Павилостас и пропал.

Добровольцы, откликнувшись на просьбу полиции, в воскресенье вечером собрались напротив дома на  ул.Виршу, 9/11. В тот момент в розыске мальчика в окрестностях Тосмаре и Военного городка участвовали полиция, ополченцы и Национальные вооруженные силы.

Мать мальчика о пропаже сына в полицию сообщила с большим опозданием – только в воскресенье около 15 часов. К тому же розыск затрудняет то, что мальчику нравилось одному кататься на городских автобусах. Вместе с этим полиция не может указать конкретное место, где начинать розыск, так как мальчик может находиться в любом микрорайоне.

Изначальная информация свидетельствует, что мальчика в субботу утром в Тосмаре видели на автобусной остановке. Газете "Курземес вардс" это подтвердила и его бабушка, мать отца Ивана. Ее сын с матерью Ивана – Зоей уже давно не живут вместе. "Мы особенно не общаемся", – пояснила женщина. Но Иван время от времени приходил к бабушке за сладостями.

"Он часто гуляет один", – говорит бабушка. "Нет, это не впервые", – в беседу вмешался друг матери Ивана. Бабушка, услышав это, рассердилась: "Сколько раз я сама тебе звонила и говорила, что Иван  один катается на велосипеде возле водонапорной башни. Как пятилетний ребенок может гулять один повсюду? Объясните мне?"

Бабушка, как и многие, не скрывает возмущения – что мать о пропаже мальчика подняла тревогу с таким большим опозданием. Бабушка вместе с отцом мальчика активно участвовала в розыске ребенка.

"Вначале мы искали сами. До сих пор такого не случалось, чтобы ребенок не пришел домой", – пояснила мать мальчика. Мы ее встретили в месте сбора добровольцев. Иван младший сын в семье с четырьмя детьми. Жители Тосмаре семью характеризуют по-разному: одни говорят, что ее следует считать неблагополучной, так как мать с нынешним другом жизни часто употребляет алкоголь, и это тоже послужило причиной запоздалого соьбщения в полицию о пропаже мальчика; другие рассказывают, что Зою никогда не видели нетрезвой, никаких шумных скандалов в семье тоже не слушали. Пенсионерка Алла Дубко, соседка пропавшего мальчика, рассказала, что бабушка Ивана (по матери) в свое время работала в детском саду воспитателем. Зоя нигде не работает, она воспитывает детей и недавно сама стала бабушкой. "Никакой пьяни и скандалов там не бывает. Зоя и дети всегда ухоженные. Дети никогда не бывают голодными", – рассказала пенсионерка. Но она тоже говорит, что Иван любил один кататься на городских автобусах. Однажды местные жительницы Тосмаре увидели его там и привели домой. Мальчик еще сопротивлялся и ни за что не хотел идти домой.

Многие участвующие в розыске Вани люди считают, что ребенок сознательно прячется, так как в семье, возможно, его бьют. Такое подозрения вызвал факт, что у Ивана в момент пропажи был синяк под правым глазом. Мать пояснила, что мальчик за несколько дней до пропажи упал и ударился о кровать.

Раньше Зоя обращалась за помощью в социальную службу самоуправления, но в поле зрения сиротского суда семья не попадала, – подтвердила заместитель председателя сиротского суда Кристине Антмане.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты 4 июля.

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