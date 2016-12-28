Ключевые слова гробиня | благотворительность

Перед самым началом работы Гробинского центра гуманитарной помощи его дверь открыта, так как мужчины заносят тяжелые картонные коробки. Заметив это, в центре уже начинают собираться нуждающиеся жители края.

"Каждый год к Рождеству предприниматели и фирмы оказывают помощь нуждающимся. В этом году очень много местных, есть из Риги и Ницы, – рассказала руководитель Гробинского центра гуманитарной помощи Валентина Вейта, пояснив, что количество доброжелателей увеличивается. – Но есть и такие, которые говорят: у нас нет. Потом я думаю, что на Рождество сами они сидят за богатым столом, а в то время нуждающиеся не могут даже хлеба купить". В качестве примера она упомянула случай, когда в центре помощи одна мама получила буханку белого хлеба и сказала: "Сегодня у нас будет праздник". Тогда руководитель центра поинтересовалась, что же это за праздник, может быть, день рождения у кого-то из членов семьи? "Нет, у нас наконец на столе будет хлебушек", – прозвучал ответ.

Первому подарки достались Янису Видуцису. В его большую сумку сначала кладут чаи, витамины, масло криля, медикаменты от простуды. Потом – несколько баночек скумбрии в масле. "Консервов у нас много", – пояснила В.Вейта. Я.Видуцис попросил подарок и для внуков на Рождество. Руководитель центра дала ему кулек со сладостями, а он заметил: "Ты знаешь, сколько у меня их? Двенадцать! В таком случае тебе все пришлось бы отдать". В.Вейта ответила, что из коробки не все сладости отдаст ему, но в сумку Яниса положила коробку с "Гематогеном". "Внуки будут рады!" – остался доволен Янис. Еще ему в кулек она насыпала муку и крупу.

Газете "Курземес вардс" Янис Видуцис пояснил, что жена чаще ходит в центр за продовольственными пайками. Они оба имеют группы инвалидности, Янис – первую, поэтому работать не может и такая помощь важна. Когда его сумка наполнена, дождался очереди на получение рождественских подарков и следующий нуждающийся житель края.

"Есть разные люди, в том числе и такие, кто пользуется нашей помощью", – указала В.Вейта, пояснив, что некоторые приезжают на автомашине, забирают пару больших мешков с детской одеждой и уезжают, даже не сказав спасибо. Некоторые приходят довольно часто.

Центр гуманитарной помощи в Латвии работает уже 23 года, в Гробине – 9 лет. Сейчас там занято 8 человек. Постоянных работников можно только похвалить, но есть и такие, которые приходят с добрыми намерениями, а через пару недель говорят, что такая работа не для них. "Работаем бесплатно, на добровольных началах – без денег и премий, – рассказала В.Вейта. – Это самая настоящая благотворительность. Мне это нравилось еще в молодости. Главное – давать просящему. Потом Господь воздаст".

Представитель организации напоминает, что люди нуждаются в помощи не только на Рождество, а в течение всего года. Поэтому в центре гуманитарной помощи жители и в повседневности могут получать одежду, медикаменты, продовольствие, полезные в хозяйстве вещи. За это В.Вейта благодарит предпринимателей, самоуправление и всех жертвующих гробинчан.

К сведению

Время работы Гробинского центра гуманитарной помощи

* По рабочим дням с 10.00 до 13.00. по субботам с 10.00 до 12.00.

* Подробная информация по моб.тел. 26 009182.