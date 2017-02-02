Получили статус

Ключевые слова балаганчик | бандава

Статус общественного блага получило несколько негосударственных организаций, также в Лиепае и Приекуле. Об этом информировала Служба госдоходов.

Такой статус впредь будет и у детско-юношеского театра "Балаганчик", который способствует развитию культуры, и у приекульского общества "ФК Бандава", которое поддерживает спорт. Такое решение на прошлой неделе приняла комиссия по общественному благу при СГД.

Этот статус помогает негосударственным организациям привлечь жертвователей, поскольку они за пожертвования получают налоговые льготы.