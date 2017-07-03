Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

В поисках пропавшего в Лиепае ребенка участвуют около 500 человек, в свою очередь полиция указала на еще одну примету мальчика - под глазом у него может быть синяк, сообщила агентству ЛЕТА представитель управления Госполиции курземского региона Мадара Шершнева.

Продолжаются активные поисковые работы, однако пока они результата не принесли. В поисках участвуют полицейские, представители армии и добровольцы. Точное число людей назвать невозможно, так как часть из них ушла отдыхать, но на их место пришли другие. Добровольцы, которые желают принять участие в поисках ребенка, могут обращаться в Лиепайские полицейский участков по адресу Бариню, 3, или позвонить по номеру 110.

Поисковые работы проходят полностью по всей Лиепае. Кроме того, проверены записи камер видеобналюдения общественного транспорта, однако и это не дало результата.

Сигналы от людей, которые вроде бы видели мальчика, поступают из различных мест города. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в движении. Вчера его видели в центре города, а сегодня была проверена информация о магазине в Каросте.

Полиция также уточнила приметы пропавшего. В частности, рост мальчика составляет 120, а не 128 сантиметров. Кроме того, у него под глазом синяк.

Семья - в поле зрения Социальной службы

Семья пропавшего мальчика с конца мая находилась в поле зрения местной Социальной службы, сообщила специалист по общественным отношениям службы Гунта Якобсоне.

Более подробную информацию о том, какова была причина сотрудничества с Соцслужбой и получала ли семья какие-то услуги, Ябоксоне агентству ЛЕТА прокомментировать не смогла. Не раскрывается также, были ли в семье другие дети.

В данный момент оценивается, не нужна ли членам семьи ребенка психологическая помощь.

Отметим, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Рост Ивана - 1,20 метра, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые, под глазом синяк. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что в субботу около 10 часов похожего мальчика видели на автобусной остановке, и есть вероятность, что ребенок находится где-то в центре города. Государственная полиция просит горожан обращать внимание на детские площадки, магазины и другие места, где находятся дети.

Около 18.00 Ивана видели в Тосмаре, возле спортивной площадки.

Тем временем, руководитель добровольческой организации BEZVESTS.LV Александр Фаминский сообщил, что планируется сегодня планируется сбор всех желающих помочь в 19:00 по адресу Лиепая, улица Павилостас, 1 - возле дома, из которого маленький Ваня пропал. "

«Искать планируем и днем и ночью - до победного конца, пока не найдем ребенка», - заявил он. Попутчиков и водителей просим договариваться в группе BEZVESTS.LV SOS. в Facebook.

Кроме того, заработал канал рации Zello Bezvests.lv. https://zello.com/home/. Добровольцев просят регистрироваться для участия в поисковом мероприятии в Лиепае.