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После салюта в приют попали две собаки

Ключевые слова собака | приют для животных

В канун Нового года заведующая приютом для животных "Лаувас сирдс" Нора Брудере была озабочена, поскольку временное пристанище в руководимом ею учреждении уже нашла 21 собака. Если бы во время новогоднего салюта у хозяев сбежало бы много животных, в приюте не хватило бы для них места.

Все закончилось хорошо. Временный приют пришлось предоставить лишь двум "салютным собакам". Вскоре после встречи Нового года, собаколов отправился на ул.Дзелзцельниеку, так как жители сообщили о заблудившейся собаке – кобеле небольшого роста рыжего окраса. Животное ждет своего хозяина в приюте на бульваре 14 Ноября, 31/33. Вчера в три часа утра на ул.Гризупес была подобрана еще одна бродячая собака – лайка с черно-белой шубкой, но впоследствии пришли ее хозяева и забрали своего любимца.

Есть и хорошие новости, поскольку 31 декабря в Приморском парке состоялся забег новогоднего карнавала, во время которого собирались пожертвования для приюта "Лаувас сирдс". Было собрано 199 евро и 35 центов. Как поведала Н.Брудере, эти деньги очень пригодятся для приобретения новых утепленных собачьих будок. Запланировано, что потребуется по крайней мере 10 новых будок. Старые свое время уже отслужили. Их когда-то приюту подарили. Благодаря отзывчивости предприятия "Балтрейдс", в прошлом году построено 8 новых вольеров для собак, которые были очень необходимы.

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