Участники игры справляются великолепно! Сегодня имеется последний шанс выиграть красивую, легкую бутылочку для напитка в честь дня рождения портала liepajniekiem.lv!
Ищи карту здесь в 12.00 завтра!!! Последний шанс найти подарок!!!
В неделю, когда портал liepajniekiem.lv отмечает день рождения, мы проводим игру, в которой можете получить подарки. До 21 апреля каждый день мы будем по всему городу прятать 15 подарков, которые получат те, кто первыми их найдет.
Карту мы будем публиковать в 12 часов. Как только вы найдете подарок, не забудьте с ним сфоторгафироваться и фото опублтковать в соцсетях на своем аккаунте с хэштэгом #liepajniekiem15 или шли их на почту info@liepajniekiem.lv.
В независимости от того, найдешь ли ты наш подарок, все, кто пришлет свои фото, примет участие в лотерее, и может выиграть подарочную карту на 20 € в картинг-холле "Blue Shock Race".
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