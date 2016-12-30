Предприниматель помог молодому музыканту

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Воспитанница Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна Анния Элизабете Мейя теперь имеет столь необходимый для игры на альте смычок. Приобрести его помогли ООО "ГИ терминалс" ЛСЭЗ и председатель его правления Янис Кисиелс.

Предприятие "ГИ терминалс" и председатель его правления Янис Кисиелс решили оказать финансовую поддержку одной талантливой воспитаннице музыкального училища и пожертвовать денежные средства на приобретение музыкального инструмента. Договор о пожертвовании не позволяет назвать конкретную сумму. Администрация училища, оценив успеваемость и профессиональные достижения воспитанников, выбрала осваивающую игру на альте воспитанницу третьего курса учительницы Зане Дзиесмы – Аннию Элизабете Мейю, которая остро нуждалась в смычке. После поисков в течение нескольких месяцев в начале декабря юной музыкантше очень повезло и из Санкт-Петербурга был привезен смычок профессионального класса для альта.

"Когда молодой человек начинает осознавать свое направление в жизни, он стремится к нему и старается достичь намеченного, но случается, что выдвинутые цели недостижимы собственными силами, поэтому недостаточно будет только старательности и упорства, – говорит А.Э.Мейя. – Я решила свою жизнь связать с музыкой, хочу стать профессиональной альтисткой. У меня был свой альт, но не было постоянного смычка. Обходилась временными вариантами. Возможно, кому-то покажется, что смычок всего лишь деревянная палочка, а на самом деле именно он придает звучание инструменту, ведь без смычка альт будет безмолвным". Девушка благодарит предпринимателя за подарок и команду училища за помощь в поиске необходимого смычка для альта.