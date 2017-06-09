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Преобразования во дворе спасательной станции  (1)

Ключевые слова спасатели

Путь на пляж через спасательную станцию теперь будет более ухоженным, – радуется руководитель пляжной спасательной станции Кристиан Бруверс, в понедельник участвовавший в создании цветочной клумбы и наблюдавший, как руками молодежи создается декоративная настенная роспись на однообразном бетонном заборе.

На территории спасательной станции создание цветочной клумбы было начато еще в прошлом году, – рассказал К.Бруверс.

Старший специалист по охране природы Лиепайской думы Алда Дамберга, трудившаяся вместе с работницами предприятия "Транзитс Л", рассказала, что отобраны растения, подходящие для песчаной почвы: "Будет можжевельник, горные сосенки. Посадим также летние цветы – бегонию".

Как и в прошлом году, забота о клумбе будет доверена спасаьтелям. От садовницы "Транзитс Л" Дзинтры Вилце были получены указания, как правильно ухаживать за молодыми саженцами.

В свою очередь, над крупноформатной (16х2,5 м) декоративной настенной росписью учащиеся отделения дизайна интерьера второго и третьего курсов Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна работали несколько дней. Преподаватели Дита Лесиня и Гуна Пога рассказали, что окончательный вариант является объединением эскизов, созданных несколькими учащимися. А основная идея принадлежит двум девушкам – Луизе Михайловой и Гунде Друлле. Теперь забор украшают купальщицы, чайки, волны, маяк и другие элементы, связанные с пляжем и морем. "Выбраны качественные, стойкие фасадные краски, чтобы работа осталась на максимально долгое время, – рассказала Д.Лесиня, радуясь за представившуюся учащимся возможность во время практики из эскиза реализовать в жизни крупноформатную настенную живопись. – Видеть результаты своей работы в публичной среде – это для студентов очень важно".

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