Ключевые слова синий флаг

Число претендентов на синий флаг в Лиепае в этом году такое же, как в прошлом. Теперь их должно оценить международное жюри.

На известнейший в мире экосертификат претендуют лиепайский юго-западный пляж, пляж у стадиона и купальное место в Беберлини, а также яхт-порт "Лиепая марина" в своей категории. Этот флаг так же как и раньше хочет получить и "Павилоста марина".

В Латвии программа синего флага существенно повысила качество и стандарты эксплуатации купальных мест и побережья во многих самоуправлениях, – указал представитель фонда образования среды Янис Улме.

В этом году международному сертификату синего флага исполняется 30 лет, и Латвия это отмечает рекордным числом претендентов – в целом 23 купальными местами и яхт-портами. И другие купальные места Латвии, которые хотят пойти по пути обретения синего флага, до 1 мая могут подать заявку на купальное место для получения национального сертификата купальных мест, – поведал Я.Улме.