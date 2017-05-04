Президент посадил в Нице первый дуб в честь столетия государства

Ключевые слова 4 мая | вейонис раймонд

Президент Раймонд Вейонис сегодня в Нице посадил первый дуб в честь 100-летия государства в рамках акции "Обними Латвию", сообщили в президентской пресс-службе.

"Дуб в Латвии издавна был символом мужества и силы. Поэтому мы сегодня сажаем дубы в честь Латвии, готовы защищать нашу страну и работать на ее благо. Это наш подарок к столетию Латвии", - подчеркнул Вейонис.

Как отметил президент, особенно важно, чтобы в акции "Обними Латвию" участвовало молодое поколение. "Наши дети и дети наших детей будут теми, кто увидит, как вырастут эти дубы. Давайте позаботимся о них так же, как мы работаем на благо своих близких и своего отечества! Только все вместе мы можем стоять на страже Латвии", - сказал на торжественном мероприятии Вейонис.

Сегодня президент в рамках акции примет участие в посадке дубов также в Лиепае, Бекши Резекненского края и Даугавпилсе.

В рамках акции "Обними Латвию" в 45 приграничных самоуправлениях с 9 часов утра в определенной последовательности в течение всего дня будут посажены 100 дубов, символизирующие единство Латвии.