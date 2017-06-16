Ключевые слова заседание думы

Тихо и спокойно, лишь с парой вопросов оппозиционных депутатов о нескольких проектах решений, вчера завершилось последнее заседание депутатов Лиепайской думы этого созыва. "Спасибо за работу!" – сказал коллегам председатель думы Улдис Сескс, пригласив их на совместное фотографирование в большом зале, где думцев ждали также торт и шампанское.

ООО самоуправления "Лиепаяс регионала слимница" в прошлом году работало с прибылью – 470 646 евро. Самоуправлению можно было бы выплатить в дивиденды 10 процентов от прибыли – это было бы 47 064,60 евро. Но дума решила, что эту часть прибыли следует направить на развитие больницы.

Для завершения реконструкции больницы выделено 14,2 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития, – позже газете "Курземес вардс" пояснила начальник отдела среды, здоровья и общественного соучастия Элина Толмачева. Следующие работы по реконструкции начнутся в конце этого года или в начале 2018 года. Используя эту поддержку, больница планирует развивать отделение физиотерапии, отделение гемодиализа, расширить отделение неотложной медицинской помощи и приемное отделение, перестроить еще неотремонтированные помещения с третьего по двенадцатый этаж, где находится детское отделение, травматологическое отделение, онкологическое отделение и отделение паллиативного ухода, кардиологическое отделение и др. – в общей сложности планируется реконструкция помещений площадью 20 000 кв.м. Для поддержанного ЕФРР проекта потребуется софинансирование, но и кроме этого больнице нужны дополнительные средства, чтобы приобрести, например, оборудование для инвазивной кардиологии и компьютерный томограф, который сейчас арендуется, – пояснила Э.Толмачева.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 16 июня.