Прибыли первые яхты

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В Лиепайском яхт-центре начался новый сезон – уже приняты гости из Польши, Литвы и Германии, – поведал руководитель Лиепайского яхт-центра Карлис Кинтс.

В этом году первая яхта в нашем городе ошвартовалась еще в конце апреля, однако активности яхтсменов до сих пор препятствовала холодная погода.

Вчера на променаде порта можно было увидеть также красивый парусник "Либава", который зимой стоял на приколе на территории предприятия "Курса". Перед началом туристического сезона парусник привели в порядок, и вчера он отправился в первую в этом году поездку – на принадлежащий Эстонии остров Роню.

Капитан "Либавы" Анатолий Молоканов рассказал, что на остров Роню парусник доставит журналистов, которые готовят публикации о территориях, в свое время принадлежавших Латвии.

Затем "Либава" отправится в Ригу, где во время туристического сезона будет служить прогулочной яхтой для туристов. Правда, в прошлые годы "Либава" базировалась в Юрмале, но там число туристов постепенно сокращается, причем Рижский яхт-клуб предложил хорошие условия. Команда парусника участвует также в организации фестиваля "Baltic Sail Riga", который состоится в середине августа.