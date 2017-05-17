Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 17. мая

+9°C
Ветер: D 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dailis, Herberts, Umberts

Прибыли первые яхты

Ключевые слова яхты

В Лиепайском яхт-центре начался новый сезон – уже приняты гости из Польши, Литвы и Германии, – поведал руководитель Лиепайского яхт-центра Карлис Кинтс.

В этом году первая яхта в нашем городе ошвартовалась еще в конце апреля, однако активности яхтсменов до сих пор препятствовала холодная погода.

Вчера на променаде порта можно было увидеть также красивый парусник "Либава", который зимой стоял на приколе на территории предприятия "Курса". Перед началом туристического сезона парусник привели в порядок, и вчера он отправился в первую в этом году поездку – на принадлежащий Эстонии остров Роню.

Капитан "Либавы" Анатолий Молоканов рассказал, что на остров Роню парусник доставит журналистов, которые готовят публикации о территориях, в свое время принадлежавших Латвии.

Затем "Либава" отправится в Ригу, где во время туристического сезона будет служить прогулочной яхтой для туристов. Правда, в прошлые годы "Либава" базировалась в Юрмале, но там число туристов постепенно сокращается, причем Рижский яхт-клуб предложил хорошие условия. Команда парусника участвует также в организации фестиваля "Baltic Sail Riga", который состоится в середине августа.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!