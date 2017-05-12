Ключевые слова выборы | политика

Записаться могут жители с 16-летнего возраста. Претенденты на домашней странице ЦИК должны ознакомиться с учебным курсом онлайн "Выборы в самоуправления – 2017" и заполнить заявление наблюдателя, выбрав участок для наблюдения за выборами.

Центральная избирательная комиссия приглашает жителей участвовать в проекте "Добровольные наблюдатели" и записаться для наблюдения за выборами в самоуправление 3 июня.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.