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Велико огорчение, если человек заказал какую-нибудь желаемую или даже очень необходимую вещь, за нее заплатил, а при получении посылки оказалось, что она пуста. С такой неприятной ситуацией недавно столкнулась визажист Илзе Кесус.

"Радостная, я отправилась в седьмое почтовое отделение в Лиепае, на ул.Ганибу, чтобы получить посылку из Китая. Мне пришли две небольшие посылки, которые при выдаче сложили одну на другую так, что более тонкая была снизу, поэтому сразу я не заметила ничего подозрительного. Уже направляясь к выходу, я все же обратила внимание – что-то не в порядке. Почему одна посылка такая тонкая? Посмотрела и с удивлением обнаружила, что один уголок полиэтиленового пакета аккуратно обрезан ножницами и внутри пакет пустой, в нем находились лишь бумажки. Я вернулась обратно и спросила у работниц, почему пакет вскрыт и пустой, но они ответили, что ничего не знают, наверное, в таком виде и прислан, поэтому надо обращаться к продавцу", – о произошедшем газете рассказала Илзе. Она часто получала посылки, за которыми приходила в разные почтовые отделения в Лиепае, но такое у нее случилось впервые. По словам Илзе, был случай, когда она получала поврежденный пакет, с надорванной упаковкой, заклеенной скотчем, но никогда не было так, чтобы пакет был совершенно пустым. "Я в шоке!" – признала Илзе. Она сфотографировала пустой пакет и поместила снимки в своем профиле в социальной сети "Фейсбук". В ответ на публикацию откликнулись и другие, у которых был похожий опыт, получая поврежденные или даже пустые почтовые отправления.

Газета связалась с заведующей Лиепайским 7-м почтовым отделением Майей Новиковой, которая признала, что клиенты весьма часто жалуются по поводку посылок из Китая. "Приходят или поврежденные, или пустые пакеты. Случалось даже, что в посылке вместо предусмотренной вещи находился комок свернутого полиэтилена. Китайцы сами нередко обманывают, указывают неправильные адреса и т.д.", – поведала М.Новикова. Заведующая не скрывала огорчения по поводу того, что клиенты зачастую сразу винят работников почты, не углубляясь в ситуацию.

"Очень неприятно и оскорбительно, что в таких случаях сразу очерняются работники почты. Черная тень подозрений падает на всех работников ни за что. А люди работают и очень много работают, отдают все силы работе. В нашем отделении все работники честные, опытные, вместе работаем много лет, никто такими вещами не занимается, чтобы вскрывать пакеты и что-то вытаскивать. Ни в коем случае!" – уверена М.Новикова.

"Разумеется, я понимаю огорчение клиентки. Но действительно в этой ситуации мы не виноваты. Возможно, произошло какое-то недоразумение при упаковке посылки, просто человеческий фактор. Надо обращаться с претензиями к продавцу и отправителю товара, затребовав возврат денег или иной товар взамен", – посоветовала заведующая почтовым отделением клиентке Илзе Кесус.

"В связи со случаем, когда одна клиентка в Лиепайском 7-м почтовом отделении получила пакет в открытом виде. Мы начали проверку о произошедшем", – газету информировала представитель отдела руководства внешними коммуникациями ГАО "Латвияс пастс" Винета Даниэлсоне. "Просим клиентов при получении посылки проверять ее содержание на месте в почтовом отделении или в присутствии почтальона или курьера, если посылку получаете вне почтового отделения. В этом случае, констатируя несоответствие содержания посылки, в присутствии работника почты составляется акт и будет начата проверка. "Латвияс пастс" часто получает уже поврежденные посылки из зарубежных стран. Несколько лет назад был испорчен весь груз почтовых отправлений – несколько сотен единиц, в таких случаях работники почты и за рубежом, и в Латвии маркируют отправление особой отметкой "Получен в поврежденном виде", – указала Винета Даниэлсоне