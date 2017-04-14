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Приступят к обновлению внутриквартальных дорог

Ключевые слова ремонт улиц

Примерно в середине апреля по заказу самоуправления начнется ремонт внутриквартальных улиц, – корреспонденту "Курземес вардс" поведал начальник отдела уличной инфраструктуры коммунального управления Мартиньш Якобсонс.

"В настоящее время мы ставим последние точки в проектах по обновлению улиц", – сказал М.Якобсонс, который надеется, что через пару недель погодные условия уже будут подходящими, чтобы ООО "Целю, тилту бувниекс" могло приступить к асфальтированию дорог. Деньги, в целом примерно 528 000 евро, на эти работы запланированы из бюджета содержания улиц города, в свою очередь, проектирование обошлось примерно в 10 000 евро. Этим летом будет отремонтировано 15 участков внутриквартальных улиц протяженностью в 2,6 километра, – проинформировал специалист по общественным отношениям Айгар Шталс.

В списке обновляемых дорог есть ул.Стразду вдоль земельных участков на ул.Стразду, 10 и 14 (130 метров), ул.Силькю вдоль земельных участков на ул.Силькю, 18, 20а, 22а (100 метров), ул.Зиемупес, на участке от ул.Вентспилс до ул.Ташу (220 метров), ул.Лабрага, на участке от ул.Гризупес до ул.Лабрага, 11 и ул.Леню от ул.Лабрага до ул.Эдолес, и ул.Эдолес, от ул.Леню до ул.Гризупес (в целом 200 метров), ул.Павилостас вдоль земельных участков на ул.Павилостас, 1 и 3 (180 метров), ул.Межмалас от железнодорожного переезда до ул.Виршу (200 метров), ул.Сакню, от ул.Зару до ул.Целму (330 метров), ул.Целму, от ул.О.Калпака до ул.Лапу (200 метров), ул.Драшу от ул.Бривибас до ул.Ф.Грининя (110 метров), ул.Сигулдас вдоль земельных участков на ул.Сигулдас, 11 и Дзинтару, 82 (200 метров), ул.Дуникас вдоль земельных участков на ул.Дуникас, 23 и 25 и проезжая часть вдоль земельных участков на ул.М.Кемпес, 26 и 28 (320 метров), ул.Э.Тиссэ вдоль земельных участков на ул.Э.Тиссэ, 42, 44, 46, 48 (300 метров) и ул.Клайпедас вдоль земельных участков на ул.Клайпедас, 102б, 116, 118, 118а и 120 (150 метров). 

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