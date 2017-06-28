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Призы лиепайским домам

Ключевые слова энергоэффективность | конкурс | приз

Среди лауреатов конкурса "Энергоэффективное здание в Латвии – 2017" есть четыре многоквартирных дома Лиепаи, которые заняли весь пьедестал почета в номинации "Энергоэффективный обновленный многоквартирный дом – 2017" и были удостоены признания Министерства экономики.

Самым энергоэффективным многоквартирным домом в Латвии в этом году признан дом №5 на ул.Зиеду в Лиепае. Второе место занял дом №20 на ул.Грауду, в свою очередь, третьим лучшим в конкурсе назван дом №88 на ул.Клайпедас. Диплом Министерства экономики за качественную реализацию проекта обновления многоквартирного дома получил дом №43 на ул.Циецерес.

"Чувство, конечно, приятное, – признает руководитель проектов ООО "Лиепаяс наму апсаймниекотайс" Том Цирулис. – Третий год мы занимаем первое место в конкурсе за самое энергоэффективное здание в Латвии и хотя бы два места из трех возможных. Испытываем чувство удовлетворенности, к тому же занятые почетные места свидетельствуют о качественной реализации проектов. Работы выполняли и проекты разрабатывали лиепайчане, и это значит, что наши работают хорошо и качественно в масштабе Латвии". Т.Цирулис рассказал, что победы лиепайских домов можно объяснить более полноценной реновацией зданий. "После награждения я узнал, что самым важным является обеспечение вентиляционной системой. Многие при реновации домов их утепляют, меняют отопление, но не думают о вентиляции, являющейся важным аспектом при оценке", – рассказал руководитель проектов ЛНА.

Эксплуатируемое товариществом собственников "Граудиньш" здание в конкурсе заняло второе место и председатель правления товарищества Эвия Земеле была рада полученной высокой оценке. Радость еще больше  от того, что путь к реновации здания был долгим и трудным: "Этот дом был одним из тех, где многие владельцы квартир были большими противниками реновации. Поэтому теперь, заняв второе место, я и владельцы квартир очень рады этому. Сейчас и у противников реновации не осталось аргументов". Успехи Лиепаи в конкурсе она объясняет активностью жильцов в реновации домов. "Первый утепляемый дом не знал, что там делают. А каждый следующий дом руководствовался положительным примером. В Лиепае за эти годы накоплено больше опыта, чем у других, и с каждым новым проектом устраняется все больше ошибок".

Министр экономики Арвил Ашераденс положительно оценил факт, что большая часть заявок относилась именно к многоквартирным домам: "Это подтверждает активность жильцов и взаимное сотрудничество по повышению качества и комфорта общего быта. А больше всего – именно понимание необходимости и смысла мероприятий энергоэффективности".

Конкурс "Энергоэффективное здание в Латвии" проводился уже седьмой раз, и в этом году было получено 27 заявок, в том числе от 22 многоквартирных домов, среди которых было 8 домов из Лиепаи.

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