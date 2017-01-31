Ключевые слова мусор | отходы | коммунальное хозяйство

Консультативная рабочая группа, которая была создана при Лиепайском самоуправлении, чтобы следить за внедрением новой системы охозяйствования отходов, собиралась уже дважды. Она обсуждала также то, как решить ситуацию, когда в нескольких многоквартирных домах ощутимо повысилась плата за вывоз отходов.

Счета повысились в четырех многоквартирных домах в Лиепае, на которые есть одна общая, свободно доступная площадка для сбора отходов, но каждое здание охозяйствуют разные эксплуатационные предприятия. Представитель "Лиепаяс РАС" Дзинтар Хмиелевский сказал, что конкретная ситуация будет обсуждена и на следующих собраниях владельцев квартир будут предложены возможные решения.

Рабочая группа обсудила также создание площадок для сортировки отходов возле многоквартирных домов, а также привела в порядок сортировку отходов для одного автосервиса в Лиепае.

Д.Хмиелевский также сообщил, что, с участием полиции самоуправления в выявлении тех жителей, которые еще не заключили новые договоры, ситуация в этом вопросе улучшилась. В начале года было 400 таких клиентов и до конца прошлой недели это число уменьшилось наполовину.

Предприятие "Лиепаяс РАС" призывает жителей информировать о необходимых улучшениях в деле охозяйствования отходов. Это они могут сделать, обращаясь к предоставляющим им услуги или написав на э-почту: info@liepajasras.lv, или позвонив по тел. 634 59091.

С 1 декабря предприятие "Лиепаяс РАС" получило шесть жалоб от жителей. В двух случаях жители жаловались на несоблюдение графика вывоза отходов, жалобы были также по поводу незамененных мусорных контейнеров, неполученного графика вывоза отходов и договоренности об услуге сортировки отходов. В январе получена одна жалоба, в которой было выражено недовольство подорожанием услуги в декабре.