Призывают отдыхать рассудительно

Ницкая краевая дума призывает отдыхающих соблюдать правила охраны природы Бернатского природного парка.
Специалист по общественным отношениям Ницкой краевой думы Гунита Шиме от имени самоуправления призывает каждого посетителя Бернати бережно относиться к окружающей среде и природным ценностям, чтобы и самим, и другим хотелось туда снова вернуться.
Так как Бернатский природный парк с приморским лесом и обширным пустынным пляжем является замечательным местом для отдыха, посетители должны учитывать правила охраны природы Бернатского природного парка, запрещающие въезд в зону дюн и установку палаток. Костер можно разводить только в специально обустроенных для этого местах. На морской территории Бернатского природного парка запрещено кататься на водных мотоциклах. За несоблюдение этих требований может быть применено административное наказание.
Ницкое краевое самоуправление напоминает, что в 17-м и 18-м веках была выполнена огромная работа для укрепления странствующих дюн, которые заносили песком обширную территорию и несколько прибрежных домов. Лесной напочвенный покров здесь хрупкий, поэтому его легко разрушить.
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