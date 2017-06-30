Призывают отдыхать рассудительно

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Ницкая краевая дума призывает отдыхающих соблюдать правила охраны природы Бернатского природного парка.

Специалист по общественным отношениям Ницкой краевой думы Гунита Шиме от имени самоуправления призывает каждого посетителя Бернати бережно относиться к окружающей среде и природным ценностям, чтобы и самим, и другим хотелось туда снова вернуться.

Так как Бернатский природный парк с приморским лесом и обширным пустынным пляжем является замечательным местом для отдыха, посетители должны учитывать правила охраны природы Бернатского природного парка, запрещающие въезд в зону дюн и установку палаток. Костер можно разводить только в специально обустроенных для этого местах. На морской территории Бернатского природного парка запрещено кататься на водных мотоциклах. За несоблюдение этих требований может быть применено административное наказание.

Ницкое краевое самоуправление напоминает, что в 17-м и 18-м веках была выполнена огромная работа для укрепления странствующих дюн, которые заносили песком обширную территорию и несколько прибрежных домов. Лесной напочвенный покров здесь хрупкий, поэтому его легко разрушить.