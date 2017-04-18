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Ключевые слова заседание думы

Фото: liepajniekiem.lv

На заседании Лиепайской городской думы перед пасхальными выходными депутаты поставили точку на 2016 годе, утвердив остаток в 5,5 миллиона в бюджете самоуправления, приняли решение выделить больше средств для детей из малоимущих семей, а также договорились о проведении аукционов, сдаче в аренду недвижимости и перенятии земельных участков, – узнала газета "Курземес вардс".

Отчет Лиепайского городского самоуправления за 2016 год свидетельствует, что в бюджете в прошлом году сэкономлено около 5,5 миллиона евро. На 1 января 2017 года поступления самоуправления составили 74 944 743 евро, затраты – 68 190 827 евро. Остаток на конец 2016 года – 5 576 291 евро. Это средства, которые самоуправление и его учреждения смогут использовать в этом году.

По данным финансового управления, в прошлом году самые большие затраты были на образование – реновацию и ремонт учебных заведений, повышение зарплат работников дошкольных образовательных заведений, бесплатные обеды для учащихся младших классов и др. В общей сложности на это израсходовано около 29 миллионов евро. Второй по величине позицией расходов была экономическая деятельность – на проекты, в ходе которых приводилась в порядок городская среда. Ремонтировались улицы и др. В свою очередь, на третьей позиции был спорт, в том числе затраты на начало проекта легкоатлетического манежа. 

Полную версию статьи читайте в номере газеты за 18 апреля.

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