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Продемонстрировали устройство против пыления

Ключевые слова пыль | порт | жалоба жителей

Реагируя на публикацию во вчерашнем номере "Курземес вардс" о черной пыли в городе, управление Лиепайской СЭЗ вчера организовало поездку на причал предприятия "Экерс стивидорс ЛП", чтобы продемонстрировать журналистам, как там работают новые устройства против пыления.

Сейчас осуществляется второй этап внедрения системы полива – начало работать устройство, создающее что-то вроде зоны тумана, которая потенциально может абсорбировать загрязнение в процессе погрузки, – рассказывает член правления "Экерс стивидорс ЛП" Гатис Светиньш. В среду около полудня устройство, по словам Г.Светиньша, еще не было полностью сдано в эксплуатацию, но журналисты могли посмотреть, как оно действует. Устройство будет передвижным, исходя из направления ветра и других аспектов. "Такое применяется в портах, в строительстве – стена водяного тумана не позволяет пыли распространяться", – поясняет предприниматель.

Первым этапом был "полив дорог и куч в действительно круглосуточном режиме", который осуществлялся все время, пока обогащенный антрацитовый уголь здесь перегружается.

Всего система, цель которой – предотвратить пыление угля, разделена на три этапа. Последнее устройство, предназначенное для опрыскивания куч, планируется получить в июне. Работа над системой началась в феврале, тогда был проведен конкурс на поставку оборудования, и во вторник из Италии получено первое из нескольких устройств опрыскивания.

О том, может ли черная пыль в городе появляться от перегружаемого здесь угля, руководитель "Экерс стивидорс ЛП" не берется судить, но отметил – у расположенного в порту офисного здания окна достаточно чистые. Он также подчеркивает, что рядом с местом перевалки располагаются и зерновые, и паромные терминалы, куда угольная пыль не должна поступать. Ситуацию не упрощает то, что у каждого порта свои специфические условия, поэтому решения, подходящие для одного, не годятся для другого. "Но мы вполне уверены, что за лето сможем обеспечить, чтобы все устройства работали, и никаких проблем не должно быть". Зимой снова придется искать другие решения.

Обогащенный антрацитовый уголь следует перегружать очень осторожно, так как "травмированный, он меняет свой размер и, разумеется, сразу же и цену", – рассказывает Г.Светиньш. Объемы перевалки он называет небольшими, это несколько сотен тысяч в год. "В Латвии и, думаю, также в ближайшем регионе это самый маленький угольный терминал – мы в пять раз меньше Вентспилса", – утверждает он.

Уголь поступает из Сибири и далее отправляется в Европу для  нужд металлургии. Прозвучавшие на портале liepajniekiem.lv комментарии относительно опасений о его возможной радиоактивности Г.Светиньш тут же опроверг, указав на проверки радиоактивности грузов на границе и при въезде в порт.

"Если смотреть с точки зрения бизнеса, мы с удовольствием не перегружали бы уголь, но нет ничего другого для перевалки. Это надо осознавать", – он подчеркивает, что это существенно для деятельности порта.

Член правления ассоциации арендаторов Лиепайского порта Янис Элертс предполагает, что причиной обеспокоенности жителей может быть то, что "угольные грузы для Лиепаи нехарактерны, их здесь в таких объемах никогда не было". И отмечает: "Есть груз, есть проблема. Проблема решается, затем будет смотреть, насколько она снята".

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