Продолжают строить велодорожки; ожидают ли велосипедистов новые неприятные сюрпризы?

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В этом году в Лиепае планируется начать реализацию некоторых проектов, в рамках которых будут построены новые велодорожки. Как известно, за уже построенные велодорожки была получена критика – в некоторых местах она признана неудобной для езды на велосипеде. Привести в порядок старые и построить новые будет возможно благодаря средствам самоуправления и фондов ЕС, об этом портал узнал в городской думе.

Как пояснила представитель думы Эвита Эньгеле, в этом году будут перестроены некоторые улицы и вместе с тем, велодорожки будут оборудованы на ул. Круму, Капседес, Гризупес, на Трамвайном мосту и ул. Лиела.

В настоящее время ширина тротуаров на мосту составляет 1.60 – 1.70 метра, а после его реконструкции тротуар для велосипедистов и пешеходов составит 3.8 метра. А на ул. Лиела велодорожка будет построена по принцип, как на ул. Алдару.

Улица Зирню – кошмар

Представитель общества "Velo-redele" Мартиньш Залитис рад этим новостям. Это позитивно, отметил он, но хотелось бы, чтобы общество позвали на обсуждение нюансов строительства велодорожек.

М. Залитис считает, что это только нормально, если бы проектировщики прислушались к мнению тех, кто активно пользуется велодорожками, дают протестировать что и как лучше. "А у нас в городе так – сначала построят, а затем оправдываются."

Самой неудачной велодорожкой М. Залитис считает имеющуюся на ул. Зирню. "Это просто ужас! Езда как по волнам – вверх вниз. И бордюры находятся слишком высоко. Самым лучшим решением по идеям, велосипедист считает велодорожку на ул. Алдару. "Это единственное место, которое я признаю, но хотелось бы немного поменять некоторые нюансы" подчеркнул он.

Между тем, Э. Эньгеле говорит, что самоуправление все же принимает во внимание и мнение велосипедистов. Например, разрабатывая планировку территории Лиепаи в 2011 и 2012 годах были организованы общественные обсуждения, в которых принимали участие и велоактивисты.

И их мнение по мере возможностей принималось во внимание. В качестве примера она назвала технический проект улицы Калпака. Э. Эньгеле также отметила, что и с другими активными обществами и велосипедистами проводятся встречи как со специалистами Стройуправы, так и коммунального управления.

В настоящее время в Лиепае протяженность велодорожек составляет 50 км. Самой старой велодорожке – 9 лет.

