На этой неделе на Шкедском полигоне проходят учения противовоздушной обороны "Baltic Zenith 2017", в ходе которых военнослужащие и ополченцы совершенствуют навыки в боевой стрельбе с помощью ракетных систем ближнего радиуса действия РБС-70 противовоздушной обороны, стреляя по воздушным целям. Вооруженные силы информируют жителей Лиепаи и Павилостского края, что, вследствие соблюдения правил безопасности, будет ограничено передвижение по прибрежной зоне Балтийского моря в пределах Шкедского полигона. Также въезд на полигон будет ограничен.
В ходе учений 31 мая будут совершаться полеты на вертолете Ми-17 авиабазы воздушных сил. Национальные вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей с пониманием относиться к проходящим учениям и кратковременным шумам.
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