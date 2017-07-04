Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Продолжаются поиски 5-летнего Вани, который ушел из дома в Лиепае утром 1 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно. Вся важная и официальная информация на странице Госполиции в Facebook и Twitter!

По состоянию на утро 4 июля Госполиция проинформировала, что поиски не принесли результатов. Более 2 000 человек искали Ваню всю ночь.

Проверяется вся поступающая инофрмация, которая хоть как-то может помочь в поиске мальчика. Желающие принять участие в поисках могут обращаться в Лиепайский полицейский участок на ул. Бариню, 3, также Виршу 9/11 или по тел. 110. Здесь происходит координация добровольцев.

Напомним, к поискам подключилась и добровольческая организация BEZVESTS.LV.

Совместными усилиями всех служб по нескольку раз прочесаны все дворы и закоулки города Лиепая, подъезды, подвалы и чердаки, центральные кварталы и окраины, болото и ближайший лес, а также вся приморская зона. Никаких зацепок нет.

- Велика вероятность, что мальчик может находиться не только за пределами своего родного города, но и за границей своей страны: он может оказаться в Литве, Эстонии или других странах Евросоюза, - делятся своими соображениями сотрудники Отдела по розыскам и раскрытию убийств Криминального управления Госполиции.

Отмечается, чем скорее жители соседних стран узнают о 5-летнем мальчике, который при странных обстоятельствах пропал в Латвии, тем быстрее удастся его найти.

ПРОСЬБА КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ЛАТВИИ, ЛИТВЫ И ЭСТОНИИ обратить внимание, нет ли поблизости ребенка с похожей по описанию внешностью - во дворе, подъезде, на детской площадке, в транспорте.

Водителей, кондукторов, пассажиров просим вспомнить, не встречался ли 5-летний Ваня в синей вязанной кофточке на молнии и синих брюках в ближайшие дни в транспорте. При мальчике могла быть игрушка - красный паровозик, с которой он почти не расставался. - С такими обращением к жителям Латвии и соседних Литвы и Эстонии обратился через волонтеров сотрудник отдела Госполиции по розыскам и раскрытию убийств майор Андрей Черняк.

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».

Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

Ранее из разных мест города поступили сигналы от людей, видевших пропавшего мальчика.

4 июля утром Госполиция заявила, что проверила информацию, будто бы Ваню видели у «Hesburger» на Ганибу Дамбис, у магазина Top в Каросте - однако, она не подтвердилась.

Проверялись городские видеокамеры - мальчик на них не зафиксирован. В данной ситуации все средства хороши, поэтому не отказываются от помощи экстрасенсов.

Прозвучал и призыв всем водителям автобусов - сообщайте в полицию О КАЖДОМ ребенке, который оказался в транспорте без сопровождения взрослого.

Полиция уточнила приметы пропавшего мальчика - его рост 120 см, а не 128 см, под глазом у него может быть синяк, что может навести на мысли, что ребенок страдал от насилия в семье и, возможно, просто сбежал из дома в то утро.

Семья - в поле зрения Социальной службы

Семья пропавшего мальчика с конца мая находилась в поле зрения местной Социальной службы, сообщила специалист по общественным отношениям службы Гунта Якобсоне.

Более подробную информацию о том, какова была причина сотрудничества с Соцслужбой и получала ли семья какие-то услуги, Ябоксоне агентству ЛЕТА прокомментировать не смогла.

Отметим, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Мать 5-летнего Ивана Берладина рассказала журналистам, что в то утро, 1 июля мальчик буквально выскочил из квартиры, что ни бабушка, ни сама мать даже не увидели, во что был одет ребенок. Бабушка объяснила, что семья обратилась в полицию лишь на следующий день, так как мать не ночевала дома. Бабушка думала, что мальчик с семьей, а мама думала, что мальчик с бабушкой. Созвониться друг с другом им не удалось.

По словам соседей, в семье часто происходили конфликты и ребенок был предоставлен сам себе. Его, несмотря на возраст, часто можно было видеть прогуливающимся далеко от дома. Правда, как отмечают пресдтавители Госполиции, ситуацией в семье инстанции займутся позже, пока же первостепенная задача - найти Ваню.

Очевидцы сообщают, что видели ребенка в общественном транспорте, он сообщил, что едет за сладостями. У Вани с собой не было ни денег, ни телефона.

Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.