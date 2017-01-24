Просят крестьян становиться охотниками

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Если крестьянин будет иметь знания и удостоверение охотника, то это принесет только пользу, чтобы уберечь хозяйство от нанесения вреда животными, – указывает представитель Латвийского сельскохозяйственного центра консультаций и образования Юрис Шайтерс. Но приближающаяся к нашему краю африканская свиная чума не служит основанием для увеличения количества охотников на селе.

Чтобы способствовать правильному пониманию охоты и обеспечивать необходимые практические навыки, центр консультационных услуг по вопросам леса Латвийского сельскохозяйственного центра консультаций и образования в этом году на учебу особенно приглашает сельскохозяйственников. Такую информацию распространила представитель Латвийского сельскохозяйственного центра консультаций и образования Илзе Рутенберга-Берзиня: "В дискуссиях о смысле и целесообразности охоты общество довольно часто забывает что-то существенное, а именно, интенсивная хозяйственная деятельность людей в лесу, в сельском хозяйстве и рыбном хозяйстве является неотъемлемой пищевой базой диких животных, – указала она. – К сожалению, животным ничего неизвестно о правах на собственность, и все новые посевы или посадки в конкретный период года служат для них пастбищем".

Поэтому старший специалист охотничьего хозяйства центра консультационных услуг по вопросам леса Латвийского сельскохозяйственного центра консультаций и образования Юрис Шайтерс просит всех владельцев сельскохозяйственных угодий пройти охотничье обучение. Он указал, что согласно Закону об охоте, на территории все животные, на которых разрешена охота, являются ресурсом, который принадлежит всем. "Чтобы эти ресурсы или неконтролируемое их размножение не влияло на другие отрасли народного хозяйства, необходимо регулировать количество животных", – сказал Ю.Шайтерс, напомнив, что каждый владелец земли имеет права на охоту, которые он может передать охотничьему коллективу или использовать сам.

Центр консультационных услуг по вопросам леса крестьян обучает на охотников уже шестой год, он организует группы и в качестве лекторов приглашает специалистов разных отраслей, – рассказал Ю.Шайтерс. Курсы возможны в любом городе или волости, если имеется спрос и группа в составе не менее 10 человек.

В Лиепайском крае по обучению охотников у центра сложилось хорошее сотрудничество с охотником, лектором и инструктором Эдвином Порциксом. Он подтвердил, что крестьяне проявляют большой интерес к учебе, к тому же уже давно.

В Курземе в группах обучения охотников довольно часто занимаются крестьяне в возрасте 40 – 50 лет, – рассказал Ю.Шайтерс. Довольно часто они передают права на охоту местному охотничьему коллективу, но он по каким-то причинам не может обеспечивать охоту на их полях. "А если хозяин сам охотник, то он с этим коллективом может говорить по-другому", – старший специалист еще раз указывает на потребность в образовании.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 24 января.