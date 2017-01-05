﻿Просят следить за птицами

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В связи с тем, что в Скандинавии вспыхнул птичий грипп, Министерство земледелия просит и латвийских наблюдателей за птицами, охотников и других представителей общества сообщать о нехарактерных явлениях в популяции диких птиц.

Информацию о наблюдениях таких явлений нужно представить в продовольственно-ветеринарную службу, – сообщает представитель министерства Рута Рудзите.

Во многих странах Европы, в том числе в Скандинавии, констатирована высокая вспышка патогенного возбудителя птичьего гриппа подтипа Н5N8. Р.Рудзите пояснила, что передаваемый в большинстве случаев мигрирующими дикими птицами вирус представляет риск заболевания для популяции домашних птиц в Латвии. Чтобы болезнь не проникла в птицеводческие хозяйства, а также в зоопарк и цирк, необходимо обеспечить сознательное соучастие общества в уменьшении рисков. Поэтому следует сотрудничать как с птицеводами, так и орнитологами и ветеринарными эпидемиологами.

Владельцы домашних и других содержащихся в неволе птиц обязаны немедленно сообщить соответствующему территориальному структурному подразделению продовольственно-ветеринарной службы, если будут замечены изменения в хозяйстве. Например, если более чем на 1/5 сократится потребление корма и воды птицами, если понижается кладка яиц и повышается смертность, а также, если у птиц появляются какие-либо клинические признаки.