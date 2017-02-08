Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 8. февраля

-10°C
Ветер: A 8.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Aldona

Протестуют против разрушения кладбища  (1)

Ключевые слова пикет | кладбище

Откликнувшись на призыв "Клуба оптимистов" провести пикет на Старом кладбище, чтобы протестовать против его уничтожения, вчера собрались и члены клуба, и другие заинтересованные. В рядах протестующих можно было увидеть также хорошо известных людей – фотохудожников Ирину Тире, Петериса Яунземса, защитника среды Андриса Майсиньша и др.

Руководитель "Клуба оптимистов" Скайдрите Соловьева от имени собравшихся выразила сожаление по поводу плачевного состояния Старого кладбища. Она напомнила, что "оптимисты" в течение многих лет проводили субботники на Старом кладбище, ухаживали за ним и старались уберечь от уничтожения. "Мы участвовали в субботниках из года в год, убирали, сколько могли. Теперь прошло 30 лет, и мы снова здесь и видим еще большую разруху, – указала С.Соловьева. – Это совместная ответственность всех нас". Она происходящее на Старом кладбище назвала вандализмом, продолжавшимся в течение долгих лет.

Газета "Курземес вардс" уже писала, что Старое кладбище является старейшим лиепайским кладбищем, где захоронения проводились по меньшей мере с 1587 года. На этом кладбище покоились когда-то  многие выдающиеся в истории Лиепаи жители – род известных архитекторов Берчи, мэры города Карл Готлиб Улих, Теодор Брейкш, торговцы и филантропы, которые завещали свое имущество городскому сиротскому приюту, Антон Вите и Иоахим Лоренц Хике, близкие писательницы Зенты Маурини и др.

В советское время часть территории Старого кладбища сравняли бульдозерами, там построили здание ТЭЦ, и через кладбище проложили теплотрассу. Таким образом, были уничтожены многие исторические могилы. Лет тридцать назад лиепайский "Клуб оптимистов" стал приводить в порядок важные в нашем крае объекты, в том числе Старое кладбище.

Сейчас, как сказал смотритель Старого кладбища Волдис Пранцанс, на кладбище постепенно проводятся работы по уборке, в ходе которых фрагменты старых памятников размещаются вдоль забора, освобождая место новым захоронениям. Это и вызвало самое большое возмущение.

"В какой момент Старое кладбище утратило статус культурно-исторического наследия, ведь такой в свое время был?" – хотела узнать С.Соловьева. Но ответа на этот вопрос не знали ни начальник управления кладбищ Иво Павлушенко, ни смотритель Старого кладбища Волдис Пранцанс, которые прибыли, чтобы встретиться с пикетчиками. И.Павлушенко лишь указал, что вопрос о предоставлении статуса исторического наследия Старому кладбищу нужно адресовать ответственному министерству. "Ведь не управлению кладбищ это решать", – возразил начальник учреждения.

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!