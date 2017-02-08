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Откликнувшись на призыв "Клуба оптимистов" провести пикет на Старом кладбище, чтобы протестовать против его уничтожения, вчера собрались и члены клуба, и другие заинтересованные. В рядах протестующих можно было увидеть также хорошо известных людей – фотохудожников Ирину Тире, Петериса Яунземса, защитника среды Андриса Майсиньша и др.

Руководитель "Клуба оптимистов" Скайдрите Соловьева от имени собравшихся выразила сожаление по поводу плачевного состояния Старого кладбища. Она напомнила, что "оптимисты" в течение многих лет проводили субботники на Старом кладбище, ухаживали за ним и старались уберечь от уничтожения. "Мы участвовали в субботниках из года в год, убирали, сколько могли. Теперь прошло 30 лет, и мы снова здесь и видим еще большую разруху, – указала С.Соловьева. – Это совместная ответственность всех нас". Она происходящее на Старом кладбище назвала вандализмом, продолжавшимся в течение долгих лет.

Газета "Курземес вардс" уже писала, что Старое кладбище является старейшим лиепайским кладбищем, где захоронения проводились по меньшей мере с 1587 года. На этом кладбище покоились когда-то многие выдающиеся в истории Лиепаи жители – род известных архитекторов Берчи, мэры города Карл Готлиб Улих, Теодор Брейкш, торговцы и филантропы, которые завещали свое имущество городскому сиротскому приюту, Антон Вите и Иоахим Лоренц Хике, близкие писательницы Зенты Маурини и др.

В советское время часть территории Старого кладбища сравняли бульдозерами, там построили здание ТЭЦ, и через кладбище проложили теплотрассу. Таким образом, были уничтожены многие исторические могилы. Лет тридцать назад лиепайский "Клуб оптимистов" стал приводить в порядок важные в нашем крае объекты, в том числе Старое кладбище.

Сейчас, как сказал смотритель Старого кладбища Волдис Пранцанс, на кладбище постепенно проводятся работы по уборке, в ходе которых фрагменты старых памятников размещаются вдоль забора, освобождая место новым захоронениям. Это и вызвало самое большое возмущение.

"В какой момент Старое кладбище утратило статус культурно-исторического наследия, ведь такой в свое время был?" – хотела узнать С.Соловьева. Но ответа на этот вопрос не знали ни начальник управления кладбищ Иво Павлушенко, ни смотритель Старого кладбища Волдис Пранцанс, которые прибыли, чтобы встретиться с пикетчиками. И.Павлушенко лишь указал, что вопрос о предоставлении статуса исторического наследия Старому кладбищу нужно адресовать ответственному министерству. "Ведь не управлению кладбищ это решать", – возразил начальник учреждения.