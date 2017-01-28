Проводить время на природе с пользой и зимой

Ключевые слова отдых

Это не соответствует действительности, что в ЛИепае нельзя наслаждаться зимними прелестями. Это доказывают любители зимы. В ЛИепае зиму надо ловить - так они говорят. И в окрестностях так много красивых мест, которые стоит посетить. В настоящее время, пока нет снега, это можно делать на велосипеде и на ногах.

Грызет лед с сыновьями

Лидер группы "Willow Farm" Эмил Дрейблатс не ждет пока в городе обустроят публичные катки. Он вместе с сыновьями, как только появляется лед, собирается, чтобы сыграть в хоккей. Этой зимой он надевал коньки по-меньшей мере шесть раз. Чаще всего он играет на канале стадиона "Олимпия". Но в этом году хорошоее место появилось на пруде за кафе "Медуза". "Каток там очень хорош, там натуральные бортики. В городе хватает мест, где сыграть в хоккей"., с радостью отметил музыкант.

Еще одно место, где сыграть в хоккей - это пруд на улице Пляву. Музыкант в целом очень хвалит лед на катке стадиона "Олимпия". "К тому же, натуральный лед никогда не заменит искусственный лед". Музыкант также хочет сыграть на льду на Лиепайском озере, но теперь льда там придется подождать.

Стоит исследовать окрестности

Руководитель проектов магазина "Гандрс" Кришьянис Янсоня-Ратиник рассказывает, что последний визит в Лиепаю был очень приятен. Рижанин также отметил, что не хочет соглашаться с тем, что говорят, что город вымирает.

Город очень даж жив, особенно по вечерам - магазины и кафе полны людей.

"От активных людей я слышал, что в зимний сезон в Лиепае очень мало централизованных активностей. Я не говорю о "Большом янтаре" и театре, а о мероприятиях на чистом воздухе. Чаще собираются группы друзей и что-то организуют для себя, но нет никого, кто бы повел большие массы в велопоездку или поход". Кришьянис так же отметил, что хоть в Лиепае и мало дней, когда можно покататься на лыжах, но зато можно много и хорошо покататься на велосипеде.