Пруд скрывает свидетельства старины

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"Для дерева вроде бы тяжеловато, но и не камень, к тому же такое интересное отверстие проходит наискосок. Сначала подумал, что это ветка, отвалившаяся от дерева. И примерно через неделю на другой стороне пруда нашел еще один", – рассказывает хозяин хутора Стреньги Отанькской волости Адольф Микелис Эмбутниекс. Его находка оказалась двумя топорами из лосиного рога, которым может быть по меньшей мере 8000 лет.

Привести в порядок территорию, где найдены свидетельства каменного века, решил внук Адольфа – Паул Вейделис. "Мы договорились вычистить пересохшее русло старой речки, чтобы было место, где брать воду, и чтобы выровнять впадину, засыпав ее выкопанной землей. Здесь участок дельты реки Барты, одно ответвление которой отделилось и впадает в Лиепайское озеро. Место, где сейчас пруд, было самым глубоким", – говорит хозяин.

В феврале выкопали пруд и выровняли поле. В мае, убирая камни и корни деревьев, Адольф нашел один кусок рога. Через неделю – еще один. "Это уже было очень интересно. Принес домой, к нам гости приехали. Но никто не понял, что это такое. Тогда в июне старшая дочь Инга Рошане отвезла в Ригу, в исторический музей. Такой неожиданностью стало, что это оказалось такой далекой эпохой. Удивляюсь, что здесь, у самого озера, в таком низком месте кто-то мог жить в те времена. В голове не укладывается, как давно это было. И чем они эти дырки могли просверлить? Мы ведь не знали, что здесь что-то надо искать, просмотрели бы тщательнее. Осенью уберем урожай, может быть, еще что-то удастся найти. Кусочки янтаря здесь можно было найти, когда-то, наверное, тут было море", – рассказывает хозяин.

Руководитель департамента археологии Латвийского национального исторического музея Янис Циглис признает, что эта находка очень интересная, хоть и не уникальная. Она датируется 8 – 6-м тысячелетием до рождества Христова. В Латвии найдено около 20 подобных орудий труда эпохи мезолита: "Самое важное – новое место, так как в Лиепайском крае их не много. Мезолитовые находки больше были в Северной Курземе. В вергальской стороне, на болоте Плочи, был найден похожий топор, гарпун и лом. Мезолитовые предметы нельзя найти, просто проходя мимо, так как они обычно находятся под слоем торфа в сырых заросших местах. Уровень озер и рек меняется, и культурный слой остается внизу. Свидетельства железного века можно найти легче, проходя по пашням. Место находки в Отаньки примечательно тем, что там есть сведения также о мелких костях и зубах животных, что свидетельствует о том, что там, возможно, было поселение эпохи мезолита".

Пока представители музея в археологическую экспедицию не собираются. Валдис Берзиньш из института истории осмотрит место находки, и тогда станет известно, было ли там поселение, – сказал Я.Циглис. Он очень благодарен нашедшим, что они передали топоры в музей и те не канули в лету, а их смогут использовать исследователи. Находка останется в фондах музея, и ее смогут увидеть все интересующиеся.