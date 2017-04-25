Пункт "Айзвики" растет и развивается

Главный хозяин нового пункта здоровья – помощник врача Зинтис Луропс – радуется возможности оказывать клиентам более качественную помощь в здравоохранении, чем было до сих пор.

Ключевые слова Айзвики | социальная помощь

Теперь уже и в филиале центра социальной помощи "Курземе" в Айзвики Приекульского края действует пункт здоровья. На прошлой неделе состоялось торжественное его открытие.

В пункте здоровья работают помощник врача Зинтис Луропс и четыре медсестры. "Пункт предназначен для того, чтобы улучшить уход за клиентами. Теперь мы можем проводить больше манипуляций, доступен более обширный круг обследований. Мы тесно сотрудничаем с психиатром и семейными врачами, специалистами. Облегчаем работу врачам – обследуем клиентов, определяем все жизненно-важные показатели. Доктору легче работать, он сразу же понимает, куда нужно направить, вместе с тем, экономит время. Теперь мы сами можем сделать кардиограмму, все уколы, назначенные семейными врачами", – о главных обретениях поведал З.Луропс. Пункт здоровья действовал вот уже некоторое время до официального открытия, и медик заметил, что посетители этому были очень рады, им нравятся новые просторные и светлые помещения.

Заведующая филиалом "Айзвики" Гражина Кервия указала, что и до оборудования пункта здоровья клиентам было обеспечено очень хорошее медицинское обслуживание. "Медики здесь были все время, с тех пор как существует центр помощи. Мы укомплектовали очень хорошую, душевную, понимающую, чуткую, сведущую, профессиональную команду пункта здоровья. У нас очень хороший медицинский персонал", – говорит Г.Кервия. Наибольшим обретением она считает то, что за выделенное Министерством здравоохранения финансирование можно было приобрести медицинскую аппаратуру, чтобы предлагать клиентам более качественные услуги.

В целом у государственного центра социальной помощи "Курземе" 6 филиалов. До 2020 года запланировано во всех открыть такие пункты здоровья. В нашем регионе такие вот уже некоторое время действуют в Лиепае и в "Ильги" Гробинской волости, а "Айзвики" – четвертый филиал, где открыт такой центр. Следующей, вероятнее всего, будет Дундага.