Ключевые слова туризм | декорации | маршрут

Тем, кто интересуется рождественским убранством и световыми объектами в Лиепае, весьма пригодится особая карта "Зимний свет в Лиепае", которая предлагает маршрут с 37 точками для осмотра как в Старой и Новой Лиепае, так и Эзеркрасте и Военном городке. Не только туристам, но и лиепайчанам в это праздничное время предлагают ознакомиться с праздничным убранством города.

Украшения и световые объекты больше сконцентрированы в центре города. Рядом с площадью Рожу находится главная городская рождественская елка, во многих местах размещена фонарики. На Новом мосту хорошо заметны обновленные гномы-рыболовы, фонарями украшен и Трамвайный мост.

В "Курземес вардс" уже писалось, что особым праздничным мотивом в этом году выбран ход времени и часы. Они украшают большую елку, видны также в других украшениях как элемент, использованы в скульптуре елки возле концертного зала "Лиелайс дзинтарс".

Маленькие лиепайчане активно пользуются часовой горкой возле Лиепайского дома латышского общества. Пряничный городок, который всегда пользуется популярностью, в этом году находится напротив кафе "Вецайс викингс", а один из наиболее популярных объектов – огромная книга сказок "Алиса в Стране чудес" и разные сказочные образы перед зданием Лиепайского университета. Людям здесь нравится фотографироваться, сидя на огромном бабушкином кресле. Через весь город курсирует специальный световой трамвай, который в этом году украшен латышскими узорами. Елки установлены также на площади Анненского рынка в Новой Лиепае и в Военном городке. Украшения радуют на торцевых стенах домов, на границе города, объекты своей собственности украсили предприниматели и горожане, чтобы по возможности веселее пережить самое темное время года. "Курземес вардс", как обычно, посылает праздничные поздравления с импровизированной поздравительной открыткой напротив гостиницы "Лива".

Специалист по общественным отношениям администрации Лиепайского городского самоуправления Кристине Чабыкина указывает, что буклеты "Зимний свет в Лиепае" будут находиться в Лиепайском бюро туристической информации, Доме латышского общества, концертном зале "Лиелайс дзинтарс", Лиепайском олимпийском центре и в здании администрации Лиепайского городского самоуправления. Украшения в городе будут радовать до февраля или даже до конца февраля.

Уже писалось, что общий бюджет рождественских украшений в этом году составил приблизительно 136 000 евро, изготовление и установка украшений доверены предприятиям "Red Concept" и "Рекламас апгадс".