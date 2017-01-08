Рак не приговор. Это диагноз, с которым можно жить

Ключевые слова рак | здоровье

Через, 4 февраля, будет День против рака. Это диагноз, о котором многие не говорят. Но есть люди, которые с этим справились, сживаються с этим диагнозом и говорят: это не приговор, с ним можно жить. Одна из таки людей - лиепайчанка Эгита Упмале, которая победила рак груди.

Два года назад, в возрасте 46 лет, жизнь Эгиты круто изменилась: "Мое хобби - баня. Это ритуал для меня. И в один день, сидя на лавочке, натирая тело солью, я почувствовала, что что-то не в порядке. В первый момент я не не беспокоилась, подумала, что это мелочь. Насчет этого я затем поговорила с дочерьми, и они посоветовали сходить провериться. Если честно, я испугалась, и поначалу не была готова идти к врачу. В один момент показалось, что шарик пропал, но недели проходили,, а шарик не пропадал. И я решилась идти к доктору Кейре".

Женщина продолжает: "Доктор тоже почувствовала шарик. Уже на следующий день меня отправили на ультрасонографию, а затем на маммографию. Затем сразу последовали анализы и биопсия. Это был вопрос трех дней, когда доктор сказала - тут ничего ждать, в понедельник надо идти на химиотерапию".

"Признаюсь, что после диагнозамне стало страшно открывать интернет и читать о моем диагнозе. Но когда мне сказали, что мне надо начинать курс химиотерапии, я поняла, что все серьезно. Тогда я просто доверилась, поскольку современная медицина действительно развилась. Я была в растерянности, как будет дальше, как дальше жить. "

Начав курс лечения, Эгита на впала в панику, а доверилась медикам. "Химиотерапии я не боялась, больше боялась облучения." Пережить химиотерапию помог и контакт с другими пациентами. Это была как бы группа поддержки, поскольку люди делились своим опытом.

Тяжелые моменты пережить помогла поддержка не только близких и друзей, но и коллег.

“Муж начал меня еще больше понимать, и с дочками стали чаще созваниваться и встречаться.

“Теперь черная полоса миновала", - сказала Эгита: "Но я из этого много что получила. Нет смысла сидеть в углу и ныть. Это ничего не изменит, легче от этого не станет. Надо жить дальше".

Другим женщинам, имеющим такой же диагноз, Эгита советует: "Девочки! Тут нечего скрывать! Это не трагедия, и чем быстрее действовать, тем быстрее можно выправить ситуацию. Проблемы надо решать, а не убегать от них. Рак - это не трагедия или смертный приговор! Это диагноз, с которым можно сжиться".

"Надо сохранять оптимизм. Нельзя думать плохие мысли. От этого лучше не станет. Каждый день надо жить полноценно, чтобы можно было сказать - у меня все же карсивая жизнь!"