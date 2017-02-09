Ключевые слова лиепая в квадрате | Регистр предприятий | партия

Регистр предприятий (РП) решил отложить занесение новой, созданной депутатами Лиепайской думы Юрием Хадаровичем и Романом Милославским партии "Лиепая в квадрате" в регистр политических партий.

Специалист по общественным отношениям РП Байба Дановская поведала, что до 10 апреля нужно устранить упущения в присоединенном к заявлению о регистрации партии документе.

Регистр получил также заявления от трех людей, которые выразили желание, чтобы их вычеркнули из списка учредителей партии. Вместе с тем, в Регистр предприятий нужно представить также обновленный список учредителей партии, – пояснила Б.Дановская.

Ю.Хадарович корреспонденту "Курземес вардс" сказал, что пока еще не знает, какие упущения констатировал РП, но выразил решимость уже в ближайшее время устранить их.