Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 16. мая

+7°C
Ветер: Z 4.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Edijs, Edvīns

Ремесленники собираются на ярмарку

Ключевые слова ливская ярмарка | ремесленники

20 и 21 мая лиепайский променад снова заполнят людской гомон, рассказы ремесленников и надомников о своих изделиях, аромат разных блюд, народные мелодии. Там состоится один из крупнейших праздников наследия традиционной культуры в Курземе – "Праздник поселка Ливас", а Ливская ярмарка, которая является одним из существенных событий этого праздника, отметит в этом году свое 15-летие.

В связи с 15-летием Ливской ярмарки, праздник в субботу утром откроется особой акцией, в ходе которой символичная цепь участников праздника соединит первое место проведения Ливской ярмарки – Сенной рынок на ул.Куршу с "Праздником поселка Ливас" на лиепайском променаде. И тогда распахнутся ворота Ливской ярмарки. В этом году получено рекордное число заявок – вести торговлю здесь пожелали более 320 ремесленников, художников и мастеров разных ремесел со всей Латвии, а также соседних стран. После тщательного отбора было отобрано 210 участников от Курземе до Латгалии, а также из Литвы и Эстонии. А с созданным в Лиепае можно будет ознакомиться на "Улице лиепайских мастеров".

К "Празднику поселка Ливас" готовится также долголетний лиепайский керамик Даце Гринберга, которая известна своими красивыми изделиями. Она говорит, что в празднике наследия традиционной культуры участвовала еще тогда, когда он проводился на Сенном рынке, а значит, уже более 10 лет. День ярмарки для нее начинается рано, надо успеть привести в порядок свое торговое место. "К 9 уже все должно быть готово", – говорит она. Утром она может также ознакомиться с работами других ремесленников, встретить знакомых, что-то купить у надомников. В остальное время это будет невозможно, поскольку придется стоять у своей посуды, рассказывать о ней людям. Что же больше всего интересует покупателей? "Этого нельзя прогнозировать", – керамик с улыбкой говорит. Но на тарелки всегда большой спрос.

Одновременно на променаде будут проходить и другие события традиционной культуры. В программе народных танцев "Люди янтарного побережья" выступят почти 200 танцоров всех поколений, а во "Дворе для игр" дети смогут освоить старинные игры. В особом "Доме хлеба" можно будет ознакомиться с процессом приготовления хлеба от зерна до буханки.

В течение двух праздничных дней на двух сценах будет проходить звучный праздник народной музыки "Река Ливас". В субботу выступят популярная группа фолк-металла "Skyforger", группа "Яуно яню оркестрис", группа барабанщиков и волынщиков "Аули", фольклорные группы "Лайксне и "Кокле", музыкальное объединение "Имантс Димантаъс ун драуги". В свою очередь, на "Улице лиепайских ремесленников" на сцене будут музицировать: бард Элина Лице, капелла "Дзига", фольклорные группы "Гроди" и "Делве", ансамбль народной музыки "Непарастс гадиюмс", фольклорная группа "Кёцис" Лиепайского детско-юношеского центра и вокальный ансамбль "Мирго", капелла "Скани" и группа народного творчества "Зиньгите". А в воскресенье на обеих сценах будут музицировать мастер ударных инструментов Нил Иле с группой "Канисайфа", этнокомпания "Зейди", танцевальная группа "Упе", группа народной музыки "Тейкас музиканти", музыкальное объединение "Ган'Ган'", капеллы "Спелмани" и "Лусте".

С полной программой 15-го "Праздника поселка Ливас" можно ознакомиться на домашней странице: www.liepajaskc.lv в разделе "Праздник поселка Ливас".

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!