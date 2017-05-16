Ремесленники собираются на ярмарку

Керамик Даце Гринберга из специальной печи через 8 часов извлекает обожженную при температуре 1240 градусов посуду. Теперь изделия, конечно, остыли. Она упакует их в коробки, из мастерской доставит домой, где придется еще отшлифовать донца. И потом уже в конце недели она отправится на "Праздник поселка Ливас".

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20 и 21 мая лиепайский променад снова заполнят людской гомон, рассказы ремесленников и надомников о своих изделиях, аромат разных блюд, народные мелодии. Там состоится один из крупнейших праздников наследия традиционной культуры в Курземе – "Праздник поселка Ливас", а Ливская ярмарка, которая является одним из существенных событий этого праздника, отметит в этом году свое 15-летие.

В связи с 15-летием Ливской ярмарки, праздник в субботу утром откроется особой акцией, в ходе которой символичная цепь участников праздника соединит первое место проведения Ливской ярмарки – Сенной рынок на ул.Куршу с "Праздником поселка Ливас" на лиепайском променаде. И тогда распахнутся ворота Ливской ярмарки. В этом году получено рекордное число заявок – вести торговлю здесь пожелали более 320 ремесленников, художников и мастеров разных ремесел со всей Латвии, а также соседних стран. После тщательного отбора было отобрано 210 участников от Курземе до Латгалии, а также из Литвы и Эстонии. А с созданным в Лиепае можно будет ознакомиться на "Улице лиепайских мастеров".

К "Празднику поселка Ливас" готовится также долголетний лиепайский керамик Даце Гринберга, которая известна своими красивыми изделиями. Она говорит, что в празднике наследия традиционной культуры участвовала еще тогда, когда он проводился на Сенном рынке, а значит, уже более 10 лет. День ярмарки для нее начинается рано, надо успеть привести в порядок свое торговое место. "К 9 уже все должно быть готово", – говорит она. Утром она может также ознакомиться с работами других ремесленников, встретить знакомых, что-то купить у надомников. В остальное время это будет невозможно, поскольку придется стоять у своей посуды, рассказывать о ней людям. Что же больше всего интересует покупателей? "Этого нельзя прогнозировать", – керамик с улыбкой говорит. Но на тарелки всегда большой спрос.

Одновременно на променаде будут проходить и другие события традиционной культуры. В программе народных танцев "Люди янтарного побережья" выступят почти 200 танцоров всех поколений, а во "Дворе для игр" дети смогут освоить старинные игры. В особом "Доме хлеба" можно будет ознакомиться с процессом приготовления хлеба от зерна до буханки.

В течение двух праздничных дней на двух сценах будет проходить звучный праздник народной музыки "Река Ливас". В субботу выступят популярная группа фолк-металла "Skyforger", группа "Яуно яню оркестрис", группа барабанщиков и волынщиков "Аули", фольклорные группы "Лайксне и "Кокле", музыкальное объединение "Имантс Димантаъс ун драуги". В свою очередь, на "Улице лиепайских ремесленников" на сцене будут музицировать: бард Элина Лице, капелла "Дзига", фольклорные группы "Гроди" и "Делве", ансамбль народной музыки "Непарастс гадиюмс", фольклорная группа "Кёцис" Лиепайского детско-юношеского центра и вокальный ансамбль "Мирго", капелла "Скани" и группа народного творчества "Зиньгите". А в воскресенье на обеих сценах будут музицировать мастер ударных инструментов Нил Иле с группой "Канисайфа", этнокомпания "Зейди", танцевальная группа "Упе", группа народной музыки "Тейкас музиканти", музыкальное объединение "Ган'Ган'", капеллы "Спелмани" и "Лусте".

С полной программой 15-го "Праздника поселка Ливас" можно ознакомиться на домашней странице: www.liepajaskc.lv в разделе "Праздник поселка Ливас".