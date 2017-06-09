Ключевые слова деревья

До 15 июня жители могут высказать мнение о вырубке четырех лип возле собственности на ул.Бривибас, 9. Там планируется обустройство автостоянки. Комиссия по надзору за насаждениями до конца года решила также судьбу 12 деревьев на ул.Земгалес, 4.

Мнения о четырех липах можно выразить, заполнив анкету в центре приема посетителей думы или в Интернете на домашней странице самоуправления. После обобщения они будут переданы комиссии по надзору за насаждениями для принятия окончательного решения. На состоявшемся в конце мая заседании комиссия уже повторно рассматривала вопрос о липах, так как самоуправление получило заявление об обустройстве автостоянки, – говорится в протоколе комиссии. Обсуждение решено проводить потому, что ул.Бривибас является магистральной улицей и "ликвидация деревьев на этой улице – важный для общества случай".

Повторно рассматривался также вопрос о вырубке деревьев на ул.Земгалес, 4. В апреле комиссия одобрила запланированную ООО "Ekers Stividors LP" вырубку 11 деревьев: 6 берез, 2 черные ольхи, липа, осина и сосна. Эти деревья мешают предприятию строить забор. Ликвидацию растущего там конского каштана сначала нужно было согласовать с управлением охраны среды, и теперь самоуправление получило это согласование. Вырубка дерева, охват ствола которого 2,1 метра, не противоречит нормативным актам охраны природы, – сообщило управление охраны природы. Обычный конский каштан вековым деревом считается, если охват ствола достигает 3 метров и его высота – 23 метра, – можно прочитать на домашней странице управления.

Законодательство предусматривает, что перед вырубкой деревьев нужно возместить ущерб за сокращение природного многообразия в городе. С помощью формулы подсчитано, что до получения разрешения на вырубку деревьев, предприятие должно внести 791,57 евро в фонд охраны среды города Лиепаи.

Комиссия по надзору за насаждениями разрешила эксплуатационнику дома на ул.Пелду, 40 спилить липу и клен, который наносит вред фундаменту здания, без возмещения утраты. Чтобы по той же причине ликвидировать липу, возле дома №40 на ул.Пелду, сначала необходимо письменное согласование с владельцем земли.